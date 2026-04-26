Secretario del Tesoro afirma que EU no renovará las exenciones para el petróleo iraní y ruso

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, comparece ante el subcomité de Asignaciones del Senado, en el Capitolio en Washington, el miércoles 22 de abril de 2026, para presentar las estimaciones presupuestarias propuestas por su agencia para el año fiscal 2027. . Foto: AP/J. Scott Applewhite

WASHINGTON (AP).- El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró el viernes que Estados Unidos no planea renovar la exención que permite la compra de petróleo y productos derivados del petróleo rusos que se encuentran actualmente en el mar. Asimismo, afirmó que la renovación de la exención única para el petróleo iraní en el mar está totalmente descartada.

“No son los iraníes”, dijo Bessent a The Associated Press. “Tenemos el bloqueo y no sale petróleo”.

“Y creemos que en los próximos dos o tres días tendrán que empezar a paralizar la producción, lo cual será muy perjudicial para sus pozos”.

Las declaraciones de Bessent se producen en un momento en que el mundo está en vilo por la guerra entre Estados Unidos e Israel en Irán, y los mercados energéticos mundiales se han visto afectados por el cierre del estrecho de Ormuz.

En marzo, Estados Unidos concedió una exención a las ventas de petróleo y productos derivados del petróleo rusos con la intención de estabilizar los mercados energéticos mundiales después de que los precios del crudo superaran los 100 dólares por barril.

El Departamento del Tesoro renovó la exención dos días después de que Bessent declarara en la Casa Blanca que no tenía previsto prorrogar el levantamiento de las sanciones.

En una entrevista concedida a AP sobre el impacto de la guerra entre Estados Unidos e Israel en el mercado energético mundial y otros temas, el secretario del Tesoro estadounidense explicó su anterior cambio de opinión y descartó la idea de renovar las exenciones de sanciones tanto para Rusia como para Irán.

Bessent declaró durante las reuniones del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional la semana pasada: "Más de 10 de los países más vulnerables y pobres se acercaron a mí y me preguntaron: '¿Puedes ayudarnos?'".