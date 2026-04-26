Sospechoso del tiroteo en Washington había expresado quejas contra Trump en escritos a su familia

Miembros del Servicio Secreto de EEUU se ven en el escenario tras disparos en el salón de baile de la Casa Blanca el sábado 25 de abril de 2026, en Washington. . Foto: AP/Alex Brandon

WASHINGTON (AP).- El hombre acusado de abrir fuego en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca arremetió contra políticas del gobierno de Trump y se refirió a sí mismo como un “Asesino Federal Amistoso” en escritos enviados a familiares minutos antes del suceso, según un mensaje revisado por The Associated Press.

Los escritos, enviados poco antes del suceso en el Washington Hilton, hacían referencias repetidas al presidente Donald Trump sin nombrarlo directamente y aludían a agravios por una variedad de acciones del gobierno, incluidos ataques contra lanchas acusadas de contrabandear drogas en el Pacífico oriental, dijo la fuente.

Los investigadores están tratando los escritos, junto publicaciones en redes sociales y entrevistas con familiares, como pruebas del estado mental del sospechoso y sus posibles motivos.

Las autoridades, añadió la fuente, también descubrieron numerosas publicaciones anti-Trump en redes sociales vinculadas al sospechoso, Cole Tomas Allen, un hombre de California de 31 años acusado de intentar irrumpir en la cena con múltiples armas y cuchillos.

El hermano del sospechoso se comunicó con la policía de Connecticut

El hermano de Allen contactó a la policía en New London, Connecticut, después de recibir los escritos, según el funcionario. En un comunicado, el Departamento de Policía de New London dijo que fue contactado a las 10:49 p.m., unas dos horas después del tiroteo, por una persona que quería compartir información relacionada con el hecho. Añadió que de inmediato notificó a las fuerzas del orden federales.

Agentes federales también han entrevistado a la hermana de Allen en Maryland, quien dijo a los investigadores que su hermano había comprado legalmente varias armas en una tienda de armas de California y las guardó en la casa de sus padres en Torrance sin que ellos lo supieran, según el funcionario.

Ella describió a su hermano como propenso a hacer declaraciones radicales, apuntó el funcionario.

Los escritos examinados por AP superaban las mil palabras y se leían como un mensaje divagante y profundamente personal, que comenzaba con un casual “¡hola a todos!” antes de pasar a disculpas a familiares y compañeros de trabajo, e incluso a desconocidos que temía pudieran quedar atrapados en la violencia. La nota oscilaba entre confesión, agravio y despedida, agradeciendo a personas en su vida incluso mientras buscaba explicar el ataque.

En otra parte, oscilaba entre ira política, justificaciones religiosas y refutaciones a críticos imaginarios. También hizo una crítica burlona de la seguridad en el Washington Hilton, mofándose de lo que describió como precauciones laxas y expresando sorpresa de haber podido entrar al hotel armado sin ser detectado.

La AP limita el uso de los escritos y publicaciones en redes sociales de atacantes para evitar amplificar sus puntos de vista o alentar acciones imitadoras. En este caso la AP optó por resumir sus palabras y centrarse principalmente en las víctimas y las investigaciones.

Allen compró legalmente una pistola semiautomática calibre .38 en octubre de 2023 y una escopeta calibre 12 dos años después, según el funcionario y otro funcionario de las fuerzas del orden que también habló bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a discutir la investigación en curso.

Secretario de Justicia dice que atentado era contra funcionarios del gobierno

Allen al parecer viajó en tren desde California a Chicago y luego a Washington, donde se registró como huésped en el hotel donde se celebró la cena de gala, indicó el secretario de Justicia interino Todd Blanche. Al parecer actuó solo y está previsto a enfrentar cargos penales el lunes.

El sujeto intentó abalanzarse hacia el enorme salón de baile del Washington Hilton, pero fue derribado en una escena violenta que resultó en que Trump fuera sacado apresuradamente y los invitados se agacharan debajo de sus mesas.

“Sí, parece que de hecho se propuso atacar a personas que trabajan en el gobierno, probablemente incluido el presidente”, dijo Blanche al programa “Meet the Press” de NBC.

Surge un perfil del sospechoso

Publicaciones en redes sociales que parecen coincidir con el sospechoso muestran que es un tutor con alta formación y desarrollador aficionado de videojuegos.

Una foto de perfil de Allen de mayo de 2025 parece coincidir con una foto del presunto atacante siendo detenido que fue publicada el sábado por la noche por Trump. La foto, publicada en la red social LinkedIn, lo muestra con toga y birrete después de graduarse con una maestría en ciencias de la computación de la Universidad Estatal de California, Dominguez Hills.

Allen obtuvo una licenciatura en 2017 en ingeniería mecánica en el Instituto de Tecnología de California en Pasadena. Enumeró su participación allí en una fraternidad estudiantil cristiana y un grupo del campus que se enfrentaba con pistolas Nerf.

Una estación local de ABC en Los Ángeles incluyó una entrevista con Allen durante su último año de universidad como parte de una historia sobre nuevas tecnologías para ayudar a las personas a medida que envejecen. Había desarrollado un prototipo de un nuevo tipo de freno de emergencia para sillas de ruedas.

Allen aportó 25 dólares a un comité de acción política del Partido Demócrata en apoyo de Kamala Harris para presidenta en 2024, según registros federales de financiamiento de campañas.

La escena caótica en la gala

El tiroteo ocurrió minutos después de que el evento comenzara. El Servicio Secreto y otras autoridades irrumpieron en la sala mientras los invitados se agachaban bajo las mesas. Jadeos resonaron por el salón de baile cuando los invitados se dieron cuenta de que algo estaba pasando. Cientos de periodistas se pusieron de inmediato al teléfono para reportar información.

“¡Fuera del camino, señor!”, gritó alguien. Otros gritaron que se agacharan. Desde una esquina, comenzó un canto de “God Bless America” mientras el presidente era escoltado fuera del escenario. Afuera del hotel, miembros de la Guardia Nacional y otras autoridades inundaron el área mientras helicópteros sobrevolaban.

Después de un intento inicial de reanudar el evento, fue cancelado por la noche y será reprogramado.

Trump se mostró inusualmente conciliador después del hecho, que calificó del tercer intento contra su vida en menos de dos años. Sugirió que sus posiciones políticas lo habían convertido en un objetivo repetido, pero también llamó a la unidad y a una sanación bipartidista en un mundo cada vez más violento.

“Siempre es impactante cuando pasa algo así. Me pasó a mí, un poco. Y eso nunca cambia”, dijo Trump a los periodistas en una conferencia de prensa improvisada en la Casa Blanca la noche del sábado.