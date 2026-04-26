Una ciudad ucraniana aún se reúne para la vigilia de medianoche en memoria de Chernóbil

Velas dispuestas formando un símbolo de peligro de radiación en un monumento conmemorativo dedicado a los bomberos y trabajadores que fallecieron tras el desastre nuclear de Chernóbil en 1986, en vísperas de su 40.º aniversario, en Slavutych, Ucrania, el sábado 25 de abril de 2026. Chernóbil es el nombre ucraniano de la ciudad.. Foto: AP/Dan Bashakov

SLAVUTYCH, Ucrania (AP).- La gente acudió en masa a la plaza central de Slavutych en la madrugada del domingo, colocando velas sobre un gran símbolo de peligro de radiación extendido en el suelo, al comenzar la conmemoración de medianoche por los fallecidos en el desastre de Chernóbil hace 40 años y por los miles que arriesgaron su vida a una exposición mortal a la radiación para contener sus consecuencias.

Los residentes acuden cada año a la vigilia a pesar de los toques de queda impuestos en tiempos de guerra y las advertencias oficiales contra las grandes concentraciones durante la guerra de Rusia contra Ucrania.

El desastre del 26 de abril de 1986 puso de manifiesto la laxa normativa de seguridad y el secretismo gubernamental en lo que entonces era la Unión Soviética. Las autoridades soviéticas no informaron de la explosión hasta dos días después, cuando los vientos dispersaron la lluvia radiactiva por toda Europa y los expertos suecos hicieron públicas sus preocupaciones.

Cerca de 600 mil personas, a menudo denominadas los "liquidadores" de Chernóbil, fueron enviadas para combatir el incendio en la central nuclear y limpiar la peor parte de la contaminación. Treinta trabajadores murieron en cuestión de meses, ya sea por la explosión o por la enfermedad aguda por radiación. El accidente expuso a millones de personas en la región a niveles peligrosos de radiación y obligó a la evacuación permanente y a gran escala de cientos de pueblos y aldeas en Ucrania y Bielorrusia.

La ciudad de Slavutych, situada a unos 50 kilómetros de la antigua central, data de este período. Si bien la mayoría de los evacuados fueron reubicados en distritos cercanos de la región de Kiev, a finales de 1986 las autoridades soviéticas comenzaron la construcción de lo que se convertiría en la ciudad para albergar a los trabajadores de la central nuclear de Chernóbil y sus familias. Los primeros residentes se mudaron alrededor de 1988.

Desde entonces, la ciudad ha sufrido una breve ocupación rusa durante el fallido intento de Moscú por apoderarse de la capital ucraniana en los primeros días de la guerra, así como duros inviernos, especialmente el último, cuando los apagones obligaron a algunos residentes a cocinar sus comidas sobre hogueras al aire libre en las calles.

Personas de todas las edades se congregaron en la plaza; algunas llegaron en familia, portando tulipanes y narcisos de primavera. Se alinearon en una amplia plaza enmarcada por bloques de apartamentos de la época soviética, donde un monumento se alza junto a una hilera de carteles en honor a los residentes locales caídos en la guerra.

Liudmyla Liubyva, de 71 años, asistió a la ceremonia con una amiga. Solía ??ir acompañada de su marido, que trabajaba en la central nuclear de Chernóbil, pero que posteriormente desarrolló una discapacidad relacionada con la exposición a la radiación y perdió la capacidad de caminar, según contó.

Liubyva afirmó que era importante honrar a quienes sacrificaron su salud tras el desastre, pero la guerra de Rusia ha reavivado los temores de que el peligro nunca haya desaparecido por completo.

“Cuando el dron impactó contra el arco, sentí que el mundo podía retroceder a 1986”, dijo, refiriéndose al ataque con un dron ruso en 2025 que dañó la estructura del Nuevo Confinamiento Seguro, la enorme cúpula construida para contener la radiación del reactor destruido. "Todos, jóvenes y mayores, debemos proteger nuestra tierra, porque es muy vulnerable".

Música suave sonaba de fondo mientras poemas sobre el desastre resonaban por los altavoces. «Pasan los años, cambian las generaciones, pero el dolor de Chernóbil no se desvanece», recitaba una voz femenina. Mientras las palabras resonaban en la plaza, personas vestidas con trajes protectores blancos y mascarillas, que simbolizaban a los liquidadores, permanecían en silencio con velas en la mano.

Larysa Panova, de 67 años, recuerda a menudo el día del accidente que la obligó a abandonar su ciudad natal, Chernóbil, y comenzar una nueva vida en Slavutych. Aunque la nueva ciudad se ha convertido en su hogar desde hace mucho tiempo, todavía piensa en los bosques y la exuberante naturaleza del lugar que dejó atrás.

Antes de la invasión rusa a gran escala, viajaba con frecuencia para visitar a sus familiares que permanecían allí o simplemente para pasar tiempo en la tierra donde creció. Pero con la guerra, el acceso a la zona de exclusión se vio restringido.