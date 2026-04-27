Cole Allen es acusado de intento de asesinato contra Trump durante tiroteo en la Casa Blanca. Foto: Truth Social @realDonaldTrump

WASHINGTON (AP).- Cole Tomas Allen, el hombre que, según las autoridades, intentó irrumpir con armas de fuego y cuchillos en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, fue acusado del intento de asesinato del presidente Donald Trump. Compareció ante el tribunal este día para responder a los cargos por un incidente caótico que derivó en disparos, la evacuación precipitada de Trump del escenario y que los invitados se refugiaran debajo de sus mesas.

Cole Allen fue detenido tras el tiroteo del sábado por la noche y está siendo procesado en un tribunal federal de Washington. Las autoridades informaron que un agente que llevaba un chaleco antibalas recibió un disparo en el chaleco, pero se espera que se recupere.

Allen, residente de Torrance, California, está representado por abogados de la oficina del defensor público federal y se sentó junto a ellos en la corte vistiendo un uniforme azul de la cárcel. También fue acusado de transportar un arma de fuego y municiones en el comercio interestatal y de disparar un arma de fuego durante un delito violento. No se declaró culpable ni inocente.

Los fiscales no han revelado el motivo, pero en un mensaje revisado por Associated Press que, según las autoridades, Allen envió a sus familiares minutos antes del ataque, Allen se autodenominó "Asesino Federal Amistoso", hizo repetidas referencias al presidente republicano sin nombrarlo y aludió a quejas sobre diversas acciones de la administración Trump.

Los investigadores consideran que los escritos, junto con un rastro de publicaciones en redes sociales y entrevistas con miembros de la familia, constituyen algunas de las pruebas más claras de la mentalidad del sospechoso y sus posibles motivos.

Según declaró el fiscal general interino Todd Blanche, se cree que Allen, de 31 años, viajó en tren desde California a Chicago y luego a Washington, donde se registró como huésped en el hotel donde se celebró la cena de gala, que contaba con las estrictas medidas de seguridad habituales.

Un video publicado por Trump muestra a un hombre, que según las autoridades estaba armado con pistolas y cuchillos, corriendo junto a una barricada de seguridad mientras agentes del Servicio Secreto corren hacia él.

Los registros muestran que Allen es un tutor con un alto nivel educativo y un desarrollador aficionado de videojuegos. Un perfil en redes sociales de un hombre con el mismo nombre y una foto que parece coincidir con la del sospechoso indican que trabajó a tiempo parcial durante los últimos seis años en una empresa que ofrece servicios de asesoramiento para la admisión y preparación de exámenes a estudiantes universitarios.