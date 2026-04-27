Dos trenes chocan cerca de la capital de Indonesia; hay al menos tres muertos (Videos)

Dos trenes chocan cerca de la capital de Indonesia; hay al menos tres muertos. Foto: AP/Achmad Ibrahim

YAKARTA, Indonesia (AP).- Un tren chocó contra otro en una estación a las afueras de la capital de Indonesia el lunes, causando la muerte de al menos tres personas, según informaron las autoridades.

“Hay 29 víctimas que han sido evacuadas a tres hospitales cercanos”, declaró el jefe de policía de Yakarta, Asep Edi Suheri, a los periodistas en el lugar de los hechos, en el suburbio de Bekasi. Y añadió que iniciaron una investigación.

El tren de larga distancia Argo Bromo Anggrek chocó contra el último vagón de un tren de cercanías que estaba detenido en la estación de Bekasi Timur, causando graves daños. El vagón estaba reservado exclusivamente para mujeres, una medida habitual para ayudar a evitar el acoso.

Las imágenes de la televisión local y los videos en las redes sociales mostraron a los pasajeros en la estación presas del pánico. Los servicios de emergencia y los residentes intentaron evacuar a los pasajeros de los vagones, mientras decenas de personas se apresuraban a la estación en busca de noticias de sus familiares.

CHAOS erupts after trains SLAM together in Indonesia



Smashed cars PILE UP while bystanders film frantic escape pic.twitter.com/hPf6rywMzz — RT (@RT_com) April 27, 2026

???? | URGENTE: Choque de trenes cerca de Yakarta, Indonesia.



Un tren de larga distancia Argo Bromo Anggrek colisionó con un tren de cercanías Commuter Line. Se reportan múltiples heridos y evacuaciones en curso. pic.twitter.com/Z2J5yqNkEt — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 27, 2026

El vicepresidente de comunicaciones corporativas de la empresa ferroviaria estatal, PT Kereta Api Indonesia, pidió disculpas a los clientes.

“En estos momentos, todos los esfuerzos se centran en la evacuación de pasajeros y tripulación, así como en la asistencia a las víctimas en el lugar del accidente, siendo la seguridad la máxima prioridad”, declaró Anne Purba en un comunicado.

Purba afirmó que el servicio de trenes de cercanías en la zona se vio interrumpido.

Los accidentes son frecuentes en la envejecida red ferroviaria de Indonesia. En enero de 2024 , dos trenes chocaron en la provincia de Java Occidental, causando la muerte de al menos cuatro personas.

En octubre de 2013, un tren de pasajeros chocó contra un minibús en un cruce sin vigilancia en Java Occidental, causando la muerte de 13 personas. En 2010, un tren procedente de Yakarta embistió la parte trasera de otro tren que se encontraba detenido en una estación de la provincia de Java Central, provocando la muerte de 36 personas.