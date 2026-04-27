El líder de Hezbolá expresa su "rechazo absoluto" a las negociaciones directas entre Líbano e Israel

MADRID, (EUROPA PRESS) - El secretario general del partido-milicia chií Hezbolá, Naim Qasem, expresó este lunes su "rechazo absoluto" a las negociaciones directas entre Líbano e Israel, afirmando que estas conversaciones "no existen" para el grupo, que seguirá adelante con "la resistencia defensiva" y "respondiendo a la agresión" del Ejército israelí en el sur del país.

En un comunicado recogido por la cadena de televisión libanesa Al Manar, Qasem ha criticado este proceso de conversaciones, tras indicar que lo que "desean" tanto Israel como Estados Unidos "no está en manos de las autoridades libanesas".

Así, cargado contra la apuesta del presidente, Joseph Aoun, de mantener contactos directos con las autoridades israelíes en Washington para parar la ofensiva y lograr la retirada de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), tras denunciar concesiones "humillantes e innecesarias" de lado de Beirut y avisar de que Israel y Estados Unidos solo buscan "la sumisión sin obtener nada a cambio".

De esta forma, el líder de Hezbolá ha prometido continuar los ataques contra Israel, ignorando las conversaciones iniciadas por Beirut. "No importa cuánto amenace el enemigo, no retrocederemos ni seremos derrotados", ha afirmado, adelantando que Hezbolá continuará con sus acciones contra las fuerzas de Israel, a las que ha advertido de que no permanecerán en ningún territorio ocupado.

"La población regresará a sus tierras y reconstruirán el país juntos, dando la bienvenida a quien apoye la liberación y rechazando a quien favorezca al enemigo", ha señalado.

En las últimas horas han muerto al menos 14 personas en bombardeos israelíes en el sur de Líbano, pese a la extensión anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para prorrogar la tregua tres semanas más tras contactos mantenidos en la Casa Blanca con representantes de ambas partes.

Sin embargo, la persistencia de incidentes sobre el terreno refleja la dificultad de consolidar la tregua, después de que Hezbolá haya lanzado ataques que se han saldado con un militar israelí muerto y cuatro heridos graves.

El actual ciclo de violencia se enmarca en la escalada iniciada el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó misiles contra Israel en represalia por la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei, en el contexto de ataques estadounidenses e israelíes contra Irán. Desde entonces, Israel ha llevado a cabo una intensa campaña de bombardeos e incursiones terrestres en el sur del Líbano, donde mantiene presencia militar pese al alto el fuego.