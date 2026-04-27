Estamos bendecidos por tener a un presidente dispuesto a dar su vida por el país: Karoline Leavitt

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, habla con los periodistas en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca, el lunes 27 de abril de 2026, en Washington. Foto: AP

WASHINGTON (apro).– Karoline Leavitt, la vocera de la Casa Blanca, dijo que los Estados Unidos están bendecidos por tener a un presidente como Donald Trump, quien está dispuesto a sacrificar su vida por el país, tras el presunto atentado del pasado sábado 25 de abril.

En rueda de prensa en la mansión presidencial, la portavoz destacó que lo ocurrido el pasado fin de semana en el Hotel Hilton, donde se celebraba la cena Anual de Corresponsales ante la Casa Blanca es la tercera ocasión en dos años que se atenta contra la vida del mandatario.

“Ningún otro presidente en la historia se ha enfrentado a tan serios atentados contra su vida… el presidente Trump no tiene miedo porque ama su país y está dispuesto a poner su vida en la línea para cumplir las promesas que hizo al pueblo estadunidense que lo eligieron y mientras somos bendecidos por tener un presidente que no tiene miedo, no debemos vivir en una nación con una sociedad atemorizada por tanta violencia política”, enfatizó Leavitt.

El pasado sábado por la noche, el californiano Cole Thomas Allen, de 31 años, burló el perímetro de seguridad con detector de metales en el Hilton, un piso arriba de la ceremonia con los reporteros y disparó contra agentes del Servicio Secreto antes de ser detenido y esposado.

Trump fue evacuado

Leavitt reiteró que Trump está muy agradecido con el Servicio Secreto que los protegió y sacó del Hilton junto a su esposa, miembros del Congreso y su gabinete y que está dispuesto a reagendar en los próximos 30 días la cena con los Corresponsales ante la Casa Blanca.

La vocera presidencial hizo eco de las palabras que dio Trump la misma noche del incidente, indicando que por encima de los desacuerdos, incluso de ella con la prensa, todas esas diferencias se deben abordar desde un ámbito de paz e incluso en las urnas, pero no con balas.

“Esta violencia política proviene de una demonización sistemática del presidente y de quienes lo apoyan por comentaristas, sí, por miembros electos del partido demócrata e incluso algunos miembros de la prensa”, subrayó la portavoz de la Casa Blanca.

No es la primera ocasión que el gobierno de Trump aprovecha estos incidentes para continuar polarizando a la sociedad de los Estados Unidos, postrándose como mártir de lo que llama el odio político.

“Esta retórica de odio y violencia se ha dirigido directamente al presidente Trump, días tras días en los últimos 11 años ayudó a dar legitimidad a esta violencia llevándonos a este momento de oscuridad”, declaró la vocera de la Casa Blanca.

En este mismo tenor, Leavitt acusó alimentar la violencia política a todos aquellos que en las redes sociales aseguran que Trump es un fascista, una amenaza a la democracia y lo comparan con Adolfo Hitler con el único objeto de conseguir ganancias políticas.

“Cuando lean el manifiesto de este atacante, pregúntense cuán diferente es la retórica de este casi asesino de lo que leen en las redes sociales y escuchan aquí en varias formas todos los días; la respuesta, siendo honestos con ustedes mismos es que no hay diferencia”, añadió Leavitt.

Sobre la posibilidad de que ante lo ocurrido el sábado y si se reagenda y se vuelve a llevar a cabo la cena con los corresponsales, se ajusten los protocolos de seguridad para el presidente, Leavitt aseguró que el Servicio Secreto pondera la situación para determinar si al evento deberán asistir Trump y también el vicepresidente JD Vance.