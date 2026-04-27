Irán ofrece reabrir el estrecho de Ormuz si Estados Unidos levanta el bloqueo y termina la guerra. Foto: AP

EL CAIRO (AP).- Irán ofreció poner fin a su control sobre el estrecho de Ormuz si Estados Unidos levanta el bloqueo al país y pone fin a la guerra, en una propuesta que pospondría las conversaciones sobre el programa nuclear de la República Islámica, dijeron dos funcionarios regionales este día.

Es poco probable que el presidente Donald Trump acepte la oferta, que fue transmitida a los estadounidenses por Pakistán y que dejaría sin resolver los desacuerdos que llevaron a Estados Unidos e Israel a la guerra el 28 de febrero.

Con un frágil alto el fuego vigente, Estados Unidos e Irán se encuentran en un punto muerto respecto al estrecho, por donde transita una quinta parte del petróleo y el gas comercializados mundialmente en tiempos de paz. El bloqueo estadounidense tiene como objetivo impedir que Irán venda su petróleo, privándolo de ingresos cruciales y, además, podría generar una situación en la que Teherán se vea obligado a detener la producción por falta de almacenamiento.

Mientras tanto, el cierre del estrecho ha ejercido presión sobre Trump, ya que los precios del petróleo y la gasolina se han disparado antes de las cruciales elecciones de mitad de mandato, y también ha presionado a sus aliados del Golfo, que utilizan esa vía marítima para exportar su petróleo y gas.

El cierre también ha tenido repercusiones de gran alcance en toda la economía mundial, elevando el precio de los fertilizantes, los alimentos y otros productos básicos.

La propuesta iraní pospondría las negociaciones sobre el programa nuclear del país. Trump afirmó que una de las principales razones por las que fue a la guerra fue para impedir que Irán desarrollara armas nucleares.

Los dos funcionarios que tenían conocimiento de la propuesta hablaron bajo condición de anonimato para comentar las negociaciones a puerta cerrada entre funcionarios iraníes y paquistaníes este fin de semana. La propuesta de Irán fue reportada inicialmente por el medio de comunicación Axios.

La oferta surgió durante la visita del ministro de Asuntos Exteriores iraní a Rusia, país que desde hace tiempo es un aliado clave de Teherán. No está claro qué tipo de ayuda, si es que alguna, podría ofrecer Moscú ahora.

La capacidad de Irán para bloquear el tráfico en el estrecho de Ormuz, la estrecha entrada al golfo Pérsico, demostró ser una de sus mayores ventajas estratégicas en una guerra que a menudo se ha reducido a ver qué bando puede soportar más dolor.

Los precios del petróleo han subido constantemente desde que comenzó la guerra, y los buques cisterna cargados de crudo quedaron varados en el Golfo, incapaces de atravesar el estrecho de forma segura para llegar a los puntos de distribución mundiales.

Este día, el precio al contado del crudo Brent, el estándar internacional, se cotizaba en torno a los 108 dólares por barril, casi un 50% más que cuando comenzó la guerra.

Los aliados de Estados Unidos cuestionan los esfuerzos en Irán

El canciller alemán Friedrich Merz criticó el lunes a Estados Unidos por entrar en la guerra sin, según él, ninguna estrategia.

“El problema con conflictos como estos siempre es el mismo: no se trata solo de entrar. También hay que salir”, dijo Merz.

Según afirmó, los iraníes son más hábiles en la negociación de lo que se pensaba, lo que dificulta poner fin al conflicto en la actualidad.

“Dejar que los estadounidenses viajen a Islamabad, solo para enviarlos de regreso sin ningún resultado. Toda una nación está siendo humillada por el liderazgo iraní”, dijo Merz.

Stephen Doughty, ministro de Estado del Reino Unido para Europa y América del Norte, afirmó que, si bien el Reino Unido no apoya el bloqueo estadounidense, sí apoya la colaboración con Estados Unidos y otros países para reabrir el estrecho.

La desescalada y un alto el fuego también son cruciales, afirmó, haciendo hincapié en que no se puede permitir que Irán bloquee el estrecho, ataque a sus vecinos del Golfo y desarrolle armas nucleares.

El máximo diplomático iraní se reúne con Putin en Rusia

La semana pasada, Trump prorrogó indefinidamente el alto el fuego acordado entre Estados Unidos e Irán el 7 de abril, que ha paralizado en gran medida los combates. Sin embargo, una solución definitiva sigue siendo esquiva en esta guerra que ha cobrado la vida de miles de personas.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, se reunió el lunes con el presidente ruso, Vladimir Putin, en San Petersburgo, según informó la agencia estatal de noticias rusa TASS. Putin elogió al pueblo iraní por su valiente y heroica lucha por la soberanía y afirmó que Rusia hará todo lo posible por lograr la paz en Oriente Medio, añadió TASS.

Antes de la reunión, Araghchi declaró en una entrevista en vídeo publicada por la agencia de noticias estatal iraní IRNA que era "una buena oportunidad para consultar con nuestros amigos rusos sobre los acontecimientos ocurridos en relación con la guerra durante este período y sobre lo que está sucediendo ahora".

La reunión tuvo lugar en un momento en que Pakistán busca reactivar las estancadas conversaciones entre Irán y Estados Unidos, y se esperaban negociaciones en Islamabad durante el fin de semana. Sin embargo, Trump canceló el viaje de sus enviados y sugirió que las conversaciones podrían realizarse por teléfono.

Durante el fin de semana, Araghchi hizo dos escalas en Pakistán y visitó Omán, país que comparte el estrecho con Irán. El domingo también habló por teléfono con sus homólogos de Qatar y Arabia Saudita.

Irán quiere persuadir a Omán para que apoye un mecanismo de cobro de peajes a los buques que transitan por el estrecho, según un funcionario regional que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar sobre el tema. La respuesta de Omán no quedó clara de inmediato.

El funcionario, que participa en los esfuerzos de mediación, también dijo que Irán insistió en poner fin al bloqueo estadounidense antes de nuevas conversaciones y que los mediadores liderados por Pakistán están tratando de superar las importantes diferencias entre los países.

Trump afirma que Irán ha ofrecido una propuesta "mucho mejor"

Trump declaró el sábado a los periodistas que, después de que cancelara un viaje de sus enviados a Pakistán, Irán envió una propuesta "mucho mejor".

No dio más detalles, pero recalcó que una de sus condiciones es que Irán "no tenga un arma nuclear". Irán insiste en que su programa es pacífico, pero Estados Unidos quiere eliminar las reservas de uranio altamente enriquecido de Teherán, que podrían utilizarse para fabricar una bomba si Teherán decidiera desarrollarla.

Desde que comenzó la guerra, al menos 33 mil 75 personas han muerto en Irán y al menos 2521 en Líbano, donde los combates entre Israel y el grupo militante Hezbolá, respaldado por Irán, se reanudaron dos días después del inicio de la guerra con Irán. Otras 23 personas han muerto en Israel y más de una docena en los estados árabes del Golfo. Quince soldados israelíes en Líbano, 13 militares estadounidenses en la región y seis cascos azules de la ONU en el sur de Líbano han fallecido.

El alto el fuego entre Israel y Hezbolá se ha prorrogado tres semanas. A pesar de la tregua, ambos bandos siguen atacándose mutuamente, y las fuerzas israelíes han estado ocupando una zona de amortiguación en el Líbano, demoliendo algunos barrios.

Hezbolá no ha participado en la diplomacia mediada por Washington.