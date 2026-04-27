Milei prohíbe acceso a periodistas a la Casa Rosada; genera preocupación por la libertad de prensa. Foto: @OPRArgentina

BUENOS AIRES, Argentina (AP).- El presidente Javier Milei impidió el acceso de periodistas acreditados a la sede del gobierno. Recurrió a las redes sociales, escribiendo en mayúsculas, para insultar furiosamente a los medios de comunicación del país, a los que calificó de “escoria inmunda que se hace pasar por periodistas”. Publicó una imagen generada por inteligencia artificial que mostraba a un periodista de una televisión local con un uniforme naranja de prisión.

La decisión de Milei la semana pasada de expulsar a toda la prensa de la Casa Rosada —o la Casa Rosada, el equivalente argentino de la Casa Blanca— marcó la última escalada en una amplia campaña antimedios que se ha convertido en un sello distintivo de su mandato, al igual que lo ha sido para su aliado ideológico y adversario de los medios , el presidente estadounidense Donald Trump .

“Es la culminación del desprecio del gobierno por el periodismo y su valor en una democracia”, dijo Fernando Stanich, presidente del Foro de Periodismo Argentino, una organización profesional.

En una nación que durante mucho tiempo se ha enorgullecido de contar con unos medios de comunicación libres y dinámicos, organizaciones de defensa de los derechos humanos y legisladores de todo el espectro político denunciaron la medida como un ataque a la prensa sin precedentes desde el fin de la dictadura militar argentina en 1983.

“Argentina sigue siendo una democracia, pero estas son las acciones de un autócrata”, declaró Cristina Zahar, coordinadora para América Latina del Comité para la Protección de los Periodistas, una organización de vigilancia. “Un autócrata que intenta restringir la libertad de prensa, que intenta impedir que los periodistas informen y mantengan a la sociedad al tanto de asuntos de interés público”.

"No odiamos lo suficiente a los periodistas"

El portavoz de Milei, Javier Lanari, declaró el jueves que el gobierno había bloqueado el acceso de la prensa "como medida preventiva" después de que un canal de televisión local emitiera imágenes grabadas con gafas inteligentes desde el interior de la Casa Rosada, supuestamente sin autorización.

Según Lanari, las autoridades encargadas de la seguridad de la Casa Rosada demandaron a la cadena Todo Noticias, acusándola de "espionaje ilegal". No respondió a la solicitud de comentarios adicionales.

En su programa del domingo, Luciana Geuna, una de las periodistas de Todo Noticias, dijo que habían notificado con anticipación a los responsables de prensa sobre sus planes de filmación. Geuna afirmó que las imágenes mostraban partes de la Casa Rosada de fácil acceso que ya se habían mostrado en televisión.

Durante la campaña electoral de 2023 , el estilo descarado de Milei y su propensión al lenguaje provocador consolidaron su condición de ajeno al sistema, lo que provocó comparaciones con Trump y el expresidente brasileño Jair Bolsonaro y ayudó a impulsar al excomentarista de televisión al puesto más alto del país con la promesa de recortar el gasto estatal.

Lejos de moderar su retórica dos años después de asumir el cargo, Milei ha intensificado sus ataques contra los medios de comunicación.

En tan solo cuatro días de este mes, Milei, un usuario asiduo de X, publicó 86 mensajes burlándose e insultando a periodistas, según un análisis de su perfil realizado entre el 2 y el 5 de abril por el destacado diario argentino La Nación. Compartió 874 de estos ataques durante ese período, incluyendo una publicación en la que pedía que se designara a la prensa como organización terrorista y muchas otras con insinuaciones sexuales.

La mayoría de sus publicaciones sobre los medios de comunicación incluyen su lema característico: «No odiamos lo suficiente a los periodistas», y afirma que el 95 % de ellos son criminales. A menudo ataca directamente a reporteros críticos con su administración, calificándolos de "agente corrupto" o "basura humana".

Cuando su gobierno retiró las credenciales de prensa a los aproximadamente 60 periodistas que cubrían la Casa Rosada el jueves, Milei estalló en una furiosa serie de publicaciones: «¡Escoria repugnante! ¿Qué tal si intentan detener las mentiras?», escribió. «Ah, lo olvidaba, ustedes son unos adictos corruptos enganchados al dinero de la publicidad y a los sobornos».

Durante su primer mandato, Trump se refirió a los periodistas como el “enemigo del pueblo”.

Las redes sociales por encima de los medios tradicionales

Milei no ha ofrecido ni una sola rueda de prensa como presidente. Prefiere difundir su mensaje mediante eslóganes y memes generados por IA, una tendencia que comparte con su homólogo estadounidense. Rara vez concede entrevistas a medios de comunicación tradicionales, pero aparece con frecuencia en programas de radio de figuras influyentes de la derecha.

Ha promovido a provocadores de las redes sociales a puestos gubernamentales y ha movilizado a una nueva generación de activistas digitales para arremeter contra los medios de comunicación tradicionales, a los que acusa de tener una inclinación hacia la izquierda.

“Cuando contrata a personas influyentes para trabajar en la presidencia, es como decir: ‘Ustedes, los periodistas, ya no importan’”, dijo Zahar. “De repente, todos se sienten con el poder de usar un discurso estigmatizador contra la prensa”.

Siguiendo el ejemplo de Trump, quien ha librado batallas legales con Associated Press, The New York Times, Wall Street Journal, ABC y CBS News, Milei ha recurrido a los tribunales, presentando demandas por difamación contra al menos ocho periodistas en el último año y animando a sus aliados a hacer lo mismo.

“Los seguidores de Milei son extremadamente fanáticos. Me han acosado, han revelado mi identidad y me han obligado a someterme a mediación”, declaró Alejandro Alfie, periodista de Clarín, el periódico más importante de Argentina, quien ha investigado a la multitud de cuentas anónimas que promocionan a Milei. Alfie ahora enfrenta cuatro demandas por difamación presentadas por aliados cercanos de Milei, quienes exigen millones de dólares en daños y perjuicios.

“La gente dice: ‘Oh, no es real. Son solo las redes sociales’. Pero cuando alguien te dice todos los días en Instagram que va a matar a tus hijos, la cosa cambia por completo”.

Milei también modificó una ley de acceso a la información pública para limitar el alcance de la información disponible públicamente y, en 2024, clausuró la agencia estatal de noticias argentina Telam, acusándola de ser un instrumento de propaganda de la oposición populista de izquierda. Desde entonces, se ha transformado en una agencia de publicidad. Trump lideró un recorte de fondos a PBS y NPR el año pasado porque no le gustaba la forma en que informaban sobre los conservadores.

Los periodistas afirman que ser insultados y ridiculizados por su trabajo puede conllevar riesgos reales, algo que, una vez más, se refleja en la relación entre los medios de comunicación estadounidenses y Trump.

Tiempos convulsos en la Casa Rosada

Los periodistas a los que se les prohibió el acceso a la Casa Rosada el jueves dijeron que ya lo veían venir.

El año pasado, el gobierno restringió la circulación de los medios de comunicación dentro del edificio, designando ciertas alas de la Casa Rosada como zonas restringidas y limitando la asistencia a las ruedas de prensa.

Este mes, las autoridades prohibieron el acceso a la Casa Rosada y a la Cámara de Diputados a seis medios de comunicación acreditados, acusándolos de participar en una campaña de desinformación respaldada por el Kremlin. Los reporteros negaron cualquier vínculo con el gobierno ruso.

Luego, esta semana, se presentó la demanda contra los dos periodistas que grabaron imágenes utilizando las gafas inteligentes Meta.

“Fue la excusa perfecta para extender el castigo a toda la prensa”, dijo Jaime Rosemberg, corresponsal político de La Nación, quien se encontraba entre los 60 periodistas acreditados a los que se les impidió el acceso a la Casa Rosada el jueves.

La reacción ha sido inmediata: un diputado de la oposición ha demandado al gobierno por la prohibición y una docena de otros legisladores han solicitado una reunión urgente con altos funcionarios por lo que han descrito como un "socavamiento institucional de la libertad de expresión".

La prohibición llega en un momento delicado para Milei, cuya popularidad se encuentra ahora en su punto más bajo durante su presidencia, según la encuestadora AtlasIntel.

Su empeño por erradicar la inflación crónica de Argentina se ha estancado, el desempleo ha aumentado y la economía se ha contraído. Casos de corrupción que recuerdan los escándalos que asolaron a la élite política que Milei prometió derrocar se han sumado a sus dificultades, y su estrecho aliado y jefe de gabinete, Manuel Adorni, está siendo investigado por malversación de fondos públicos.

Algunos periodistas establecen una relación entre los crecientes problemas del gobierno y la escalada de sus ataques contra los mensajeros de esas noticias.