Trump exige el despido "inmediato" del humorista Jimmy Kimmel

MADRID, (EUROPA PRESS) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió este lunes a las cadenas Disney y ABC que cesen "inmediatamente" al humorista Jimmy Kimmel, después de que se refiriera a la primera dama, Melania Trump, como "una viuda en espera" apenas unos días antes del tiroteo en la cena de corresponsales.

"Jimmy Kimmel, que no tiene ni pizca de gracia, como demuestran sus pésimos índices de audiencia, hizo una declaración en su programa que es realmente impactante", agregó el inquilino de la Casa Blanca, antes de relatar lo sucedido drante la cena de corresponsales y tratar de relacionarlo con la broma del humorista. El autor del tiroteo, ha asegurado Trump, "estaba allí por una razón muy obvia y siniestra".

El mandatario estadunidense se ha sumado así a su esposa, que horas antes ha cargado contra Kimmel y ha pedido de nuevo a la cadena ABC que tome partido y actué contra este.

"La retórica odiosa y violenta de Kimmel tiene como objetivo dividir a nuestro país. Su monólogo sobre mi familia no es comedia: sus palabras son corrosivas y profundizan la enfermedad política dentro de Estados Unidos", ha indicado la primera dama en un mensaje en redes sociales, en el que insiste en que el presentador "no debería tener la oportunidad de entrar en los hogares cada noche para difundir odio".

En este sentido, Melania Trump elevó el tono contra Kimmel al que llama "cobarde" y le señala por "esconderse detrás de ABC", la cadena que emite su programa. "Sabe que la cadena seguirá encubriéndolo para protegerlo. Ya es suficiente. Es hora de que ABC tome una postura", ha indicado.

"¿Cuántas veces más permitirá la dirección de ABC el comportamiento atroz de Kimmel a costa de nuestra comunidad?", se ha preguntado.

Kimmel ha vuelto a saltar a la palestra tras una parodia sobre la cena de corresponsales en la que se refería a Melania Trump como "viuda en espera" y bromeaba sobre su matrimonio con el presidente, apenas unos días antes de que la cena se viera interrumpida por un tiroteo que buscaba atentar contra Trump.

El pasado septiembre el conocido presentador vio como la cadena ABC, propiedad de Disney, cancelaba indefinidamente su programa, aunque revirtió la decisión unos días después, tras los comentarios sobre que el movimiento MAGA estaba tratando de obtener rédito político al asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk.