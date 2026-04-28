Estados Unidos emitirá pasaportes conmemorativos con la imagen de Trump

WASHINGTON (AP).- Este día, el Departamento de Estado anunció que está preparando una emisión limitada de pasaportes estadounidenses conmemorativos para celebrar el 250 aniversario de Estados Unidos, que incluirán una fotografía del presidente Donald Trump, quien sería el primer presidente vivo en aparecer en el documento de viaje.

El concepto del pasaporte especial, que incluía una imagen del rostro severo de Trump, se había estado considerando durante meses antes de ser finalmente aprobado el lunes por la noche. Inicialmente, los pasaportes estarán disponibles solo para los solicitantes en la oficina de pasaportes de Washington, D.C., y únicamente bajo petición. Quienes no deseen el pasaporte conmemorativo podrán optar por uno estándar, según informaron las autoridades.

“Mientras Estados Unidos celebra su 250 aniversario en julio, el Departamento de Estado se prepara para lanzar una edición limitada de pasaportes estadounidenses con un diseño especial para conmemorar esta ocasión histórica”, declaró Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado. “Estos pasaportes contarán con ilustraciones personalizadas e imágenes mejoradas, manteniendo las mismas medidas de seguridad que hacen del pasaporte estadounidense uno de los documentos más seguros del mundo”.

A excepción de la inclusión de la foto de Trump en una página interior del pasaporte, habrá pocos cambios más allá de la portada, que mostrará la inscripción "Estados Unidos de América" ??en letras doradas y en negrita en la parte superior y "Pasaporte" en la inferior, invirtiendo la portada estándar. Además, una pequeña bandera estadounidense laminada en oro, con el número 250 rodeado de estrellas, aparecerá en la parte inferior de la contraportada.

El diario The Bulwark informó anteriormente sobre los pasaportes conmemorativos.

Los únicos presidentes que aparecen en los pasaportes estadounidenses actuales son George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln, quienes figuran en una imagen a doble página del Monte Rushmore en Dakota del Sur.

Otras representaciones incluyen la Estatua de la Libertad, la Campana de la Libertad y el Independence Hall de Filadelfia, así como escenas de las Grandes Llanuras, montañas e islas. Los pasaportes actuales también contienen citas de Martin Luther King Jr. y de los presidentes Washington, Jefferson, Roosevelt, John F. Kennedy y Dwight Eisenhower.