Gobierno de Trump vuelve a acusar a exdirector del FBI por supuesta “amenaza” en redes

WASHINGTON (AP) — El exdirector del FBI James Comey fue acusado formalmente el martes, en una investigación por una foto en redes sociales de conchas marinas acomodadas de manera que según el gobierno constituía una amenaza contra el presidente Donald Trump, de acuerdo con una persona familiarizada con el asunto.

La fuente no estaba autorizada a hablar públicamente del tema y confirmó la acusación formal a The Associated Press bajo condición de anonimato. De momento se desconocen qué cargos hay contra Comey.

Es el segundo caso penal que el Departamento de Justicia ha presentado contra el antiguo adversario de Trump, quien compartió una foto de conchas marinas que hacían la forma de los números "86 47". Comey dijo después que no pensó que eso era un llamado a la violencia, sino un mensaje político.

Comey figura entre varios adversarios de Trump que han quedado bajo escrutinio del Departamento de Justicia durante el último año, incluso mientras el secretario de Justicia interino Todd Blanche busca posicionarse como la persona adecuada para ocupar el cargo de manera permanente.

El Servicio Secreto entrevistó a Comey en mayo después de que funcionarios del gobierno sostuvieran que estaba promoviendo el asesinato de Trump, el 47º presidente. Comey borró la publicación poco después de hacerla y escribió: "No me di cuenta de que algunas personas asocian esos números con la violencia" y "Me opongo a la violencia de cualquier tipo, así que eliminé la publicación".

Su abogado no respondió a una solicitud de comentarios el martes.

Merriam-Webster, el diccionario utilizado por The Associated Press, señala que 86 es una expresión coloquial que significa "echar", "deshacerse de" o "negar el servicio a". Añade: "Entre los significados más recientes adoptados hay una extensión lógica de los anteriores, con el sentido de 'matar'. No incorporamos este sentido debido a su aparición reciente y a lo poco que se usa".

Trump acusó a Comey, en una entrevista con Fox News Channel en mayo, de saber "exactamente lo que eso significaba".

"Un niño sabe lo que eso significaba", manifestó Trump. "Si eres el director del FBI y no sabes lo que eso significaba, eso significaba asesinato. Y lo dice alto y claro".

El hecho de que el Departamento de Justicia haya impulsado un nuevo caso contra el exdirector del FBI meses después de que se desestimara otra acusación en su contra probablemente avivará los argumentos de la defensa de que el gobierno de Trump está haciendo un esfuerzo extraordinario para apuntar contra Comey, quien supervisó los primeros meses de una investigación sobre si la campaña de Trump en 2016 se coordinó con Rusia para influir en el resultado de las elecciones de ese año.

El exdirector del FBI fue acusado formalmente en septiembre de cargos de que mintió al Congreso y lo obstruyó en relación con un testimonio que dio en 2020 sobre si había autorizado que se proporcionara a un periodista información interna acerca de una investigación. Negó haber cometido irregularidades, y el caso fue desestimado posteriormente después de que un juez concluyera que el fiscal que presentó la acusación formal había sido designado ilegalmente.

Comey era el director del FBI cuando Trump asumió el cargo en 2017, tras haber sido nombrado por el entonces presidente Barack Obama, demócrata, y después de haber servido previamente como alto funcionario del Departamento de Justicia en el gobierno republicano del presidente George W. Bush.

Pero la relación fue tensa desde el inicio, especialmente después de que Comey rechazara una solicitud de Trump durante una cena privada de que le prometiera lealtad personal al presidente. El pedido inquietó tanto al director del FBI que lo documentó en un memorando redactado en ese momento.

Trump despidió a Comey en mayo de 2017 en medio de una investigación del FBI sobre posibles vínculos entre Rusia y su campaña presidencial. Esa pesquisa, que más tarde asumió el fiscal especial Robert Mueller, terminaría concluyendo que, si bien Rusia interfirió en las elecciones de 2016 y el equipo de Trump recibió con agrado la ayuda, no había pruebas suficientes para demostrar una colaboración delictiva.

El departamento, por ejemplo, también está llevando adelante una investigación penal sobre el exdirector de la CIA John Brennan, otra figura clave en la investigación sobre Rusia.

CNN fue el primer medio en informar sobre la segunda acusación formal contra Comey.