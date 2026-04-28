Recuperan los últimos cuerpos de víctimas del accidente ferroviario en Indonesia que dejó 15 muertos. Foto: AP

BEKASI, Indonesia (AP).- Los equipos de rescate terminaron de sacar a las víctimas de un vagón de tren de cercanías dañado el martes, confirmando que el accidente ocurrido en las afueras de la capital de Indonesia dejó 15 muertos, todas ellas mujeres.

El accidente ocurrió el lunes cuando un tren de larga distancia chocó contra el último vagón de un tren que se encontraba detenido en la estación de Bekasi Timur, en las afueras de Yakarta. El vagón estaba reservado exclusivamente para mujeres, una medida habitual para evitar el acoso.

Un total de 88 personas heridas fueron trasladadas a hospitales para recibir tratamiento, informó Bobby Rasyidin, director ejecutivo de la empresa estatal de ferrocarriles PT Kereta Api Indonesia. Los cuerpos de los fallecidos fueron llevados a un hospital para su posterior identificación.

“Actualmente estamos garantizando que todas las víctimas reciban la mejor atención posible”, dijo Rasyidin.

Los equipos de rescate finalizaron la evacuación de todas las víctimas atrapadas entre los restos del avión a media mañana. “No hay más víctimas”, declaró Mohammad Syafii, director de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate.

Según informaron las autoridades, los 240 pasajeros del tren de larga distancia Argo Bromo Anggrek se encuentran a salvo.

La policía está investigando la causa del accidente, según declaró a los periodistas en el lugar de los hechos el jefe de la policía de Yakarta, Asep Edi Suheri.

El Ministerio de Transportes de Indonesia declaró en un comunicado escrito que las autoridades creen que el incidente comenzó cuando otro tren de cercanías chocó contra un taxi averiado cerca de la estación de Bekasi Timur.

Eso llevó al personal a detener un segundo tren de cercanías en la estación, donde fue embestido por un tren de cercanías de larga distancia.

“En cuanto a la cronología de los hechos, dejamos en manos del Comité Nacional de Seguridad del Transporte la investigación más detallada de la causa del accidente ferroviario de esta noche”, dijo Rasyidin.

Los accidentes son frecuentes en la anticuada red ferroviaria de Indonesia. En enero de 2024, dos trenes colisionaron en la provincia de Java Occidental, causando la muerte de al menos cuatro personas.