Soldado de EU usó información clasificada para ganar 400 mil dólares en apuestas por redada a Maduro. Foto: AP/Seth Wenig

NUEVA YORK (AP).- Un soldado de las fuerzas especiales estadounidenses comparecerá el martes ante un tribunal federal de Nueva York acusado de utilizar información clasificada sobre la misión para capturar al exlíder venezolano Nicolás Maduro para ganar más de 400 mil dólares en el mercado de predicciones Polymarket.

Gannon Ken Van Dyke, de 38 años, fue acusado de uso ilícito de información gubernamental confidencial para beneficio personal, robo de información gubernamental no pública, fraude de productos básicos, fraude electrónico y realización de una transacción monetaria ilícita.

Este caso surge en un momento de intenso escrutinio sobre los mercados de predicción, que permiten a las personas operar o apostar sobre casi cualquier cosa, mientras los legisladores piden una regulación más estricta de las plataformas en medio de la preocupación por el uso de información privilegiada.

Según los fiscales, Van Dyke participó en la planificación y ejecución de la captura de Maduro y firmó acuerdos de confidencialidad relacionados con las operaciones, pero finalmente realizó una serie de apuestas sobre la posibilidad de que Maduro dejara el poder antes del 31 de enero.

Según su director ejecutivo, Shayne Coplan, Polymarket, uno de los mayores mercados de predicción, detectó la actividad sospechosa y la denunció al gobierno.

Van Dyke, destinado en Fort Bragg, cerca de Fayetteville, Carolina del Norte, obtuvo la libertad bajo fianza tras una audiencia judicial celebrada la semana pasada en Carolina del Norte y continuará su caso en Nueva York. Los registros judiciales no indican que tenga un abogado en Nueva York.

La administración Trump ha apoyado la expansión del sector de los mercados de predicción . El hijo mayor del presidente es asesor tanto de Polymarket como de su principal competidor, Kalshi, y es inversor en Polymarket. La plataforma de redes sociales de Trump, Truth Social, está lanzando su propio mercado de predicción llamado Truth Predict.