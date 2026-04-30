Gonzalo García Barcha cristaliza proyecto de Gabo y lanza la revista “Ideal”

BOGOTÁ (apro).- El editor y diseñador gráfico mexicano Gonzalo García Barcha presentó este jueves en Bogotá la revista “Ideal”, una publicación impresa en el que tendrán cabida la poesía, la literatura, las artes visuales y, muy ocasionalmente, la política, en la medida en que lo decidan los autores.

Al hacer el lanzamiento en un salón de la Feria Internacional del Libro de Bogotá (Filbo), García Barcha señaló que el nombre de la nueva publicación lo tomó de un proyecto que tenía su padre, el escritor y Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, de crear un periódico que se llamaría “Ideal”.

Ese proyecto nunca se concretó, pero García Barcha retomó el nombre para esta revista que ya tiene dos números cero y que pronto circulará en varios países de Latinoamérica, en España, en naciones caribeñas y en el mercado hispano de Estados Unidos.

“Ideal”, que tendrá una periodicidad trimestral, será una revista impresa –a contracorriente del avasallamiento de lo digital-- que dará grandes espacios al diseño gráfico, la fotografía y el arte contemporáneo, además de la crónica, la narrativa de ficción y la crítica de libros, las artes plásticas y la música.

García Barcha, tipógrafo e ilustrador egresado de la Parsons School of Design de Nueva York, explicó que desarrolló el proyecto junto con el escritor y periodista colombiano Felipe Restrepo, quien será el director de la revista.

“Lo que queremos es comunicar, lo que queremos es compartir, desde el periodismo, la literatura, la poesía o el diseño”, dijo García Barcha, fundador de la editorial mexicana El Equilibrista.

Contó que él llevaba muchos años desarrollando una fuente tipográfica basada en tipos cortados en el siglo 17 en la Ciudad de México y comenzó con pocos estilos --la redonda, la itálica, las versalitas-- pero fue ampliando la familia y de pronto se dio cuenta que ya tenía una cantidad de tipos que le permitían hacer algo más que un libro.

“Ya podríamos titular, ya podíamos hacer pies de fotos legible, y yo estaba buscando la manera de llevar esta familia tipográfica a un proyecto más grande”, indicó.

Fue ahí que habló con Felipe Restrepo, y hace año los dos comenzaron “a hablar en serio”, por Zoom, uno desde la Ciudad de México, el otro desde Bogotá, de hacer una revista de literatura y artes gráficas, no de política ni de noticias ni de análisis de los temas de coyuntura.

Explicó que la idea era hacer una revista que fuera un poco más allá de la realidad “y que nos diera a conocer la realidad a través de la creación de los escritores, los artistas visuales, los fotógrafos de nuestros tiempos”.

Además, el editor le encontró todo el sentido al nombre que había pensado su padre para un periódico: “Ideal”.

Dijo que, haciendo una analogía, si el lugar donde crece la caña se llama cañaveral, “Ideal” es el sitio donde crecen las ideas.

Restrepo, quien fue editor regional de Esquire, editor cultural de la revista Semana y director de la revista Arcadia, dijo que “Ideal” se dedicará a la difusión, en español, del pensamiento y las artes en América Latina, y en ella participarán escritores consagrados, plumas jóvenes y un equipo de ilustradores.

“No somos una revista política, pero es imposible hacer una revista de ideas sin tener posturas políticas y sin tener una reflexión sobre la actualidad –sostuvo--. Entonces, ningún tema está vetado”.