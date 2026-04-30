Trump anuncia la retirada parcial de aranceles al whisky de Reino Unido tras la visita de Carlos III

El presidente Donald Trump conversa con el rey Carlos III de Gran Bretaña durante su partida en el jardín sur de la Casa Blanca, el jueves 30 de abril de 2026, en Washington. Foto: AP

MADRID (EUROPA PRESS) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó que retirará algunos de los aranceles impuestos al whisky de Reino Unido como muestra de agradecimiento al país británico tras la visita del monarca Carlos III en la que ambos dirigentes mantuvieron una buena sintonía.

"En honor a los Reyes de Reino Unido, quienes acaban de dejar la Casa Blanca y pronto regresarán a su maravilloso país, eliminaré los aranceles y restricciones al whisky relacionados con la capacidad de Escocia para colaborar con la Mancomunidad de Kentucky en la producción de whisky y bourbon, dos industrias muy importantes en Escocia y Kentucky", anunció el mandatario norteamericano en redes sociales.

Esta decisión supone un espaldarazo a la industria de esta bebida alcohólica que se sitúa como uno de los bienes exportadores más importantes para Escocia y cuyas exportaciones cayeron en 2025 un 1,8% en valor y un 4,3% en volumen.

En concreto, las exportaciones a Estados Unidos de whisky escocés cayeron hasta un 15% en volumen el año pasado y las empresas del sector han reclamado en múltiples ocasiones al Gobierno de Reino Unido que iniciara negociaciones con la Administración estadounidense para mitigar los efectos de los aranceles sobre su industria.

"Esto se ha deseado durante mucho tiempo, dado el gran comercio entre ambos países, especialmente en lo que respecta a los barriles de madera. ¡Los Reyes me convencieron de hacer algo que nadie más había logrado, casi sin siquiera pedírmelo! Un gran honor tenerlos a ambos en Estados Unidos", añadió el inquilino de la Cas Blanca.