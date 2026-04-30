Trump pide a Merz centrarse en la guerra de Ucrania y dejar de "interferir" en sus acciones respecto a Irán

MADRID (EUROPA PRESS) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a arremeter este jueves contra el canciller alemán, Friedrich Merz, al que ha pedido "invertir más tiempo en poner fin a la guerra en Ucrania" y dejar de "interferir" en las medidas adoptadas por Washington para "acabar con la amenaza iraní".

Trump, que ha acusado a Merz de ser "totalmente inútil" en lo referente a los intentos por poner fin a la invasión rusa de Ucrania, ha instado además al canciller a "tratar de arreglar su país, que está roto, especialmente en cuestión migratoria y energética", según un mensaje difundido en redes sociales.

"Debería pasar más tiempo haciendo esto y menos interfiriendo en el trabajo de los que tratan de quitarse de en medio la amenaza nuclear de Irán y, por lo tanto, hacen que el mundo sea un lugar más seguro, incluido Alemania", ha aseverado, en unas palabras que llegan poco después de que la Casa Blanca haya indicado en un comunicado que "Irán nunca podrá obtener armas nucleares mientras Trump esté en el cargo".

El aumento de la tensión entre las partes ha llevado a Trump a sugerir la posibilidad incluso de disminuir el número de tropas estadounidenses destinadas en Alemania en represalia por los comentarios realizados por Merz sobre la falta de una estrategia real por parte de Estados Unidos en el marco de la ofensiva lanzada en febrero junto a Israel contra Irán.

No obstante, Merz ha asegurado que su relación personal con el magnate republicano sigue "como siempre", pese a este cruce de críticas a cuenta de la situación en Irán. Cabe recordar, además, que Trump ya amenazó con reducir el número de soldados estadounidenses en el país europeo durante su primer mandato, esto es, entre los años 2017 y 2021.