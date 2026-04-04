Embajada de Irán responde a amenaza de EU de regresar el país a la “edad de piedra”. Foto: AP

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En respuesta a los amagos del presidente estadunidense Donad Trump de destruir la infraestructura de Irán para devolver al país a la "edad piedra" —amenaza retomada por su secretario de Guerra, el excomentarista de Fox News Pete Hesgeth—, el gobierno iraní publicó un mensaje en X donde se mofó de que "en los tiempos en que ustedes seguían en cuevas buscando fuego, nosotros escribíamos los derechos humanos sobre un cilindro de Ciro".

Back to the Stone Age. — Pete Hegseth (@PeteHegseth) April 2, 2026

En el mensaje, publicado por la embajada de Irán en Sudáfrica en respuesta a tuit de Hesgeth que solo decía "regresar a la edad de piedra", el gobierno iraní planteó que su país "resistió a la tormenta de Alejandro (Magno) y las invasiones mongolas y permaneció; porque Irán no es solamente un país, es una civilización".

Stone Age?

At a time when you were still in caves searching for fire, we were inscribing human rights on the Cyrus Cylinder.



We endured the storm of Alexander and the Mongol invasions and remained; because Iran is not just a country, it is a civilization. https://t.co/7yGdWKMV5i — Iran Embassy SA (@IraninSA) April 2, 2026

Los mensajes de la embajada iraní se sumaron en la ola de indignación mundial causada por las declaraciones de Trump, quien en algunas semanas pasó de la promesa de "liberar" a los iraníes de su gobierno autocrático al amago de destruir toda su infraestructura, incluyendo la civil --lo cual constituye un crimen de guerra--, para regresarlo a la edad de piedra.

El mandatario de Estados Unidos ya ha cambiado en reiteradas ocasiones los presuntos objetivos que sigue su gobierno en la guerra contra Irán, y se ha visto cada vez más irascible ante la resistencia del gobierno iraní, que ha lanzado misiles contra Israel y varios países aliados de Estados Unidos en la región en represalias por los ataques contra su territorio.