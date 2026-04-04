Erdogan advierte que la guerra con Irán ha llevado a la región a "un punto muerto geoestratégico"

MADRID (EUROPA PRESS) - El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, advirtió este sábado de que la guerra de Irán ha llevado a la región a "un punto muerto geoestratégico".

"El presidente Erdogan afirmó que el proceso que comenzó con la intervención contra Irán ha llevado a un punto muerto geoestratégico y que la comunidad internacional debería intensificar sus esfuerzos para poner fin a esta guerra", informó la Presidencia turca en un comunicado.

Las declaraciones se hicieron durante una conversación con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, con quien abordó otras "cuestiones regionales y mundiales, así como asuntos relacionados con la OTAN".

En particular destacó el despliegue de la OTAN en Turquía para mejorar sus defensas antiaéreas. "La solidaridad en este proceso demostró una vez más el poder disuasorio de la alianza", resaltó.

Erdogan también trató con Rutte los trabajos para una "solución pacífica" a la guerra entre Ucrania y Rusia y los preparativos de la cumbre de la OTAN prevista para los días 7 y 9 de julio en Ankara, coincidiendo con el 77º aniversario de la alianza. "Esperamos que la Cumbre de la OTAN de Ankara (...) adopte decisiones que hagan que la Alianza sea más resistente y eficaz frente a los retos futuros", ha señalado.