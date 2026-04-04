EU revoca visados de varios ciudadanos iraníes vinculados al gobierno de Teherán

WASHINGTON (AP).- La administración Trump revocó las tarjetas de residencia o visas estadounidenses de al menos cuatro ciudadanos iraníes vinculados al gobierno iraní actual o anterior, incluidos dos que han sido detenidos por las autoridades de inmigración y serán deportados.

Las últimas medidas se tomaron esta misma semana, cuando el secretario de Estado, Marco Rubio, determinó que ya no cumplían los requisitos para obtener la residencia permanente legal ni para ingresar a Estados Unidos. Estas acciones se suman a la decisión tomada a finales del año pasado, en la que también se revocaron las visas de varios diplomáticos y miembros del personal de la misión de Irán ante las Naciones Unidas.

En un comunicado emitido el sábado, el Departamento de Estado informó que la sobrina y la sobrina nieta del exjefe de la Guardia Revolucionaria iraní, Qassem Soleimani, quien murió en un ataque aéreo estadounidense cerca del aeropuerto de Bagdad en 2020, fueron arrestadas el viernes por la noche por agentes de inmigración después de que Rubio les revocara sus tarjetas de residencia permanente.

“Hamideh Soleimani Afshar y su hija se encuentran ahora bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos”, decía el comunicado, añadiendo que al marido de Afshar también se le ha prohibido la entrada a Estados Unidos.

Según el comunicado, Afshar y su hija habían estado llevando un "estilo de vida lujoso" en Los Ángeles durante muchos años, mientras apoyaban públicamente al gobierno iraní y los ataques antiestadounidenses.

Rubio afirmó en una publicación en X que ella es "una ferviente defensora del régimen iraní que celebró los ataques contra estadounidenses y se refirió a nuestro país como el 'Gran Satán'". "La administración Trump no permitirá que nuestro país se convierta en un hogar para ciudadanos extranjeros que apoyan regímenes terroristas antiestadounidenses".

La misión iraní ante la ONU no hizo comentarios el sábado.

Afshar y su hija son solo las últimas iraníes a las que Rubio les ha revocado su estatus legal en Estados Unidos. Recientemente, Rubio también revocó las visas de Fatemeh Ardeshir-Larijani, académica e hija del exasesor de seguridad nacional de Irán, Ali Larijani, quien murió en un ataque aéreo estadounidense-israelí el mes pasado. Su esposo, Seyed Kalantar Motamedi, también vio revocada su visa, según informó el Departamento de Estado. Ninguno de los dos permanece en Estados Unidos.

A principios de diciembre, mucho antes del aumento de las protestas antigubernamentales en Irán y del inicio de la guerra, el Departamento de Estado revocó o se negó a renovar los visados ??de varios diplomáticos iraníes, incluido el embajador adjunto, y de miembros del personal de la misión de Irán ante las Naciones Unidas.

El departamento declaró el viernes que se habían tomado medidas el 4 de diciembre, pero se negó a hacer más comentarios "por razones de privacidad y seguridad", salvo para señalar que no guardaban relación ni con las protestas ni con la guerra.