Irán autoriza el paso de bienes de primera necesidad y ayuda humanitaria por el estrecho de Ormuz

Petroleros y cargueros se alinean en el estrecho de Ormuz, vistos desde Khor Fakkan, Emiratos Árabes Unidos, el miércoles 11 de marzo de 2026. Foto: AP

MADRID (EUROPA PRESS) - Las autoridades iraníes han comenzado a emitir autorizaciones de paso por el estrecho de Ormuz para buques que transportan ayuda humanitaria y bienes de primera necesidad.

"Los buques que transporten bienes de primera necesidad y ayuda humanitaria han recibido permiso para cruzar el estrecho de Ormuz hacia puertos iraníes o puertos del mar de Omán", informó la agencia de noticias iraní Tasnim, portavoz oficial de la Guardia Revolucionaria iraní.

El mensaje viene acompañado de un documento oficial del Ministerio de Agricultura iraní que menciona "especialmente bienes de primera necesidad e insumos para el ganado".

Poco después del inicio del conflicto bélico la ONU pedía exenciones para la ayuda humanitaria y alertaba del incremento del precio de los alimentos, la energía o los fertilizantes como consecuencia del cierre del estrecho de Ormuz, paso estratégico de petróleo procedente del golfo Pérsico y ahora mismo bajo control iraní desde el comienzo de la ofensiva de EU e Israel el 28 de febrero.