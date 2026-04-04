Irán tiene 48 horas para pactar acuerdo o "se desatará el infierno": Donald Trump

El presidente Donald Trump habla sobre la guerra con Irán desde el Salón de la Cruz de la Casa Blanca, el miércoles 1 de abril de 2026 en Washington. Foto: AP Photo/Alex Brandon, Pool

MADRID (EUROPA PRESS) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recordó este sábado a las autoridades iraníes que dentro de dos días expirará el ultimátum que dio a Teherán para que reabra por completo el estrecho de Ormuz o bien pacte un acuerdo para poner fin a la guerra.

"¿Recuerdan cuando le di a Irán diez días para pactar un acuerdo o abrir el estrecho de Ormuz? Pues el tiempo se acaba: quedan 48 horas antes de que todo el infierno se desate sobre ellos", aseguró Trump en un mensaje publicado en su plataforma Truth Social

El mensaje de Trump de este sábado destaca en particular por el marcado cariz religioso que ha introducido. A su tradicional aviso sobre la posibilidad de "desatar el Infierno", Trump remató su comentario, aprovechando el periodo de Semana Santa, con el mensaje de despedida "Gloria a Dios".

Mensaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Irán. Foto: Captura de pantalla de Truth Social.

La amenaza del presidente ocurrió al término de una semana en la que Irán ha descartado pactar un alto el fuego provisional con Estados Unidos, aunque sus autoridades han matizado que estarían dispuestas a negociar un final "definitivo y duradero", en palabras de su ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, este sábado.