Rescatan con vida a militar de EU que estaba desaparecido tras derribo de avión en Irán. Foto: AP

WASHINGTON (AP).- Un militar estadounidense que estaba desaparecido desde que Irán derribó un avión de combate ha sido rescatado, escribió el presidente Donald Trump en una publicación en redes sociales la madrugada del domingo.

Tras el accidente del F-15E Strike Eaglejet el viernes, se puso en marcha una frenética operación de búsqueda y rescate en Estados Unidos, mientras que Irán también prometió una recompensa a quien entregara al "piloto enemigo". Un segundo miembro de la tripulación fue rescatado con anterioridad.

Trump escribió que el aviador está herido, pero que "estará bien", y añadió que se refugió "en las traicioneras montañas de Irán".

Trump añadió que en el rescate participaron "decenas de aeronaves" y que Estados Unidos había estado vigilando su ubicación "las 24 horas del día y planificando diligentemente su rescate".

El avión de combate fue el primer avión estadounidense que se estrelló en territorio iraní desde el conflicto de finales de febrero.

La semana pasada, Trump afirmó que Estados Unidos había "diezmado" a Irán y que terminaría la guerra "muy rápido". Dos días después, Irán derribó dos aviones militares estadounidenses, lo que demuestra los peligros que sigue entrañando la campaña de bombardeos y la capacidad de un ejército iraní debilitado para seguir contraatacando.

La guerra comenzó con ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel el 28 de febrero y ha causado miles de muertos, sacudido los mercados mundiales, interrumpido rutas marítimas clave y disparado los precios del combustible . Ambos bandos han amenazado con atacar objetivos civiles, lo que ha generado advertencias sobre posibles crímenes de guerra.

El otro avión que se estrelló fue un avión de ataque estadounidense A-10. Se desconocen de inmediato tanto el estado de la tripulación como el lugar exacto del accidente.

Trump renueva la amenaza

Trump reiteró sus amenazas a Irán para que abra el estrecho de Ormuz , una vía marítima crucial para el transporte mundial de energía que Teherán ha bloqueado, antes del lunes o se enfrente a consecuencias devastadoras. El sábado escribió en una publicación en redes sociales: «¿Recuerdan cuando le di a Irán diez días para LLEGAR A UN ACUERDO o ABRIR EL ESTRECHO DE HORMUZ? El tiempo se acaba: 48 horas antes de que se desate el infierno sobre ellos».

“Se les abrirán las puertas del infierno” si atacan la infraestructura de Irán, declaró el general Ali Abdollahi Aliabadi, del mando militar conjunto del país, el sábado por la noche en respuesta a la renovada amenaza de Trump, según informaron los medios estatales. A su vez, el general amenazó con destruir toda la infraestructura utilizada por el ejército estadounidense en la región.

Sin embargo, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán, Tahir Andrabi, declaró a Associated Press que los esfuerzos de su gobierno para negociar un alto el fuego van por buen camino, después de que Islamabad anunciara la semana pasada que pronto acogería conversaciones entre Estados Unidos e Irán.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, afirmó que los funcionarios iraníes "nunca se han negado a ir a Islamabad".

Según dos funcionarios regionales, mediadores de Pakistán, Turquía y Egipto estaban trabajando para llevar a Estados Unidos e Irán a la mesa de negociaciones.

El compromiso propuesto incluye el cese de las hostilidades para permitir una solución diplomática, según un funcionario regional involucrado en las gestiones y un diplomático del Golfo informado sobre el asunto. Ambos hablaron bajo condición de anonimato para tratar temas de diplomacia a puerta cerrada.

Un segundo avión de combate de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se estrelló el viernes en Oriente Medio, según un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato debido a la delicada situación militar. No está claro si el avión se estrelló o fue derribado, ni si Irán estuvo involucrado.

Los medios estatales iraníes informaron que un avión de ataque estadounidense A-10 se estrelló en el Golfo Pérsico tras ser alcanzado por las fuerzas de defensa de Irán.

El estrecho de Bab el-Mandeb

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, lanzó el viernes por la noche una velada amenaza de interrumpir el tráfico a través de una segunda vía fluvial estratégica en la región, el estrecho de Bab el-Mandeb.

El estrecho, de 32 kilómetros (20 millas) de ancho, conecta el Mar Rojo con el Golfo de Adén y el Océano Índico. Más de una décima parte del petróleo transportado por mar a nivel mundial y una cuarta parte de los buques portacontenedores lo atraviesan.

“¿Qué países y empresas representan los mayores volúmenes de tránsito a través del estrecho?”, escribió Qalibaf.

Más de mil 900 personas han muerto en Irán desde que comenzó la guerra. En los estados árabes del Golfo y en Cisjordania ocupada, han muerto más de dos docenas de personas, mientras que en Israel se han reportado 19 fallecidos y 13 militares estadounidenses han perdido la vida. En Líbano, más de mil 400 personas han muerto y más de un millón han sido desplazadas. Diez soldados israelíes han fallecido allí.