Ataque aéreo alcanza un edificio al suroeste de Teherán y deja 13 muertos

Una columna de humo negro se eleva en lo que la televisión estatal iraní dijo que era el lugar donde fueron derribados un avión de EU y dos helicópteros . Foto: Sepahnews vía AP

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Un ataque aéreo a primera hora del lunes alcanzó un edificio residencial en una ciudad al suroeste de Teherán y dejó al menos 13 muertos, informaron medios iraníes.

La agencia semioficial de noticias Fars y Nour News reportaron el ataque cerca de Eslamshar.

No estaba claro por qué el edificio había sido atacado. Ni Israel ni Estados Unidos se atribuyeron esta ofensiva, pero ocurrió después de que el presidente estadunidense Donald Trump emitiera una amenaza llena de lenguaje soez contra Irán para exigirle que reabra el estrecho de Ormuz.