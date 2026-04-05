Familia denuncia que niña migrante, de 3 años, sufrió abuso sexual bajo custodia federal en EU

McALLEN, Texas (AP).- Durante cinco meses, el padre esperó la liberación de su hija de 3 años de la custodia federal después de que cruzara la frontera entre Estados Unidos y México con su madre, con la esperanza de que, a pesar de las demoras, pudieran reunirse a salvo.

Solo cuando recurrió a los tribunales como último recurso se enteró de que la niña había sufrido presuntos abusos sexuales en el hogar de acogida donde la habían colocado después de que los funcionarios de inmigración la separaran de su madre.

“Estuvo allí encerrada muchísimo tiempo”, dijo su padre, residente permanente legal en Estados Unidos. “Creo que si hubieran actuado con más rapidez nada de esto habría ocurrido”. Habló con Associated Press bajo condición de anonimato para evitar que se identificara a su hija como víctima de abuso sexual.

La administración del presidente Donald Trump comenzó a atacar a los niños inmigrantes detenidos, como la hija de este hombre, el año pasado, al implementar nuevas normas y procedimientos, lo que provocó un aumento drástico en los tiempos de detención. El gobierno federal intensificó sus esfuerzos para extender la detención de familias indefinidamente, proponiendo la cancelación de una política fundamental que garantiza la protección de los niños inmigrantes bajo custodia federal.

Durante meses después de que la niña fuera puesta bajo custodia de servicios sociales, los intentos de su padre por reunirse con ella se estancaron, ya que el gobierno le comunicó que no podía concertar una cita para tomarle las huellas dactilares.

Durante ese tiempo, según documentos judiciales, la niña declaró haber sufrido abusos sexuales por parte de un niño mayor que se alojaba con ella en un hogar de acogida en Harlingen, Texas. Según la demanda, una cuidadora notó que la niña llevaba la ropa interior al revés.

La niña le contó entonces a la cuidadora que había sido abusada varias veces y que esto le había provocado sangrado. Funcionarios de la Oficina Federal de Reasentamiento de Refugiados le dijeron al padre que había habido un "accidente" y que su hija sería examinada, según declaró a la AP en una entrevista.

“Les pregunté: ‘¿Qué pasó? Quiero saberlo. Soy su padre. Quiero saber qué está sucediendo’, y simplemente me dijeron que no podían darme más información, que el caso estaba bajo investigación”, dijo el padre.

La niña fue sometida a un examen forense y a una entrevista. Si bien no se le informó al padre del resultado, el hijo mayor acusado del abuso fue retirado de ese programa de acogida, según la demanda.

Según la demanda, la niña fue sometida a un examen forense y entrevistada. Las denuncias de abuso fueron presentadas ante la policía local, declaró Lauren Fisher Flores, la abogada que representa a la menor. La Associated Press no suele revelar la identidad de las personas que afirman haber sufrido abuso sexual.

“Que un niño sea víctima de abusos mientras está bajo la tutela del gobierno, no comprender lo sucedido ni cómo protegerlo, que ni siquiera le informen sobre el abuso, es inimaginable”, dijo Fisher Flores. “Los niños merecen seguridad y deben estar con sus padres”.

La ORR y su organismo matriz, el Departamento de Salud y Servicios Humanos, fueron mencionados en la demanda del menor, pero no respondieron a los correos electrónicos en los que se solicitaban comentarios.

La administración Trump modifica las políticas de liberación de personal

La niña y su madre cruzaron ilegalmente la frontera cerca de El Paso el 16 de septiembre del año pasado. Cuando su madre fue acusada de hacer declaraciones falsas y fueron separadas, la pequeña quedó bajo la custodia de la ORR, que se encarga de los niños inmigrantes en albergues o hogares de acogida.

Los niños bajo la custodia de la ORR son entregados a sus padres o patrocinadores, quienes se someten a un riguroso proceso que se ha vuelto más exhaustivo bajo la administración Trump.

Se impusieron normas más estrictas sobre la documentación requerida para los patrocinadores, los agentes fronterizos comenzaron a presionar a los menores no acompañados para que se deportaran voluntariamente antes de trasladarlos a albergues, y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas comenzó a arrestar a algunos patrocinadores en medio del proceso de liberación.

Los defensores legales presentaron demandas impugnando los cambios en las políticas, anticipando que estos darían lugar a detenciones prolongadas.

El tiempo promedio de custodia de los niños bajo el cuidado de la ORR aumentó de 37 días cuando Trump asumió el cargo en enero de 2025 a casi 200 días en febrero de este año. El número total de niños bajo la custodia de la ORR se redujo aproximadamente a la mitad durante el mismo período.

Los abogados están recurriendo ahora a las peticiones de hábeas corpus, que funcionan como demandas de emergencia, para acelerar la liberación de los niños y reunirlos con sus padres y tutores.

Fisher Flores, director legal del proyecto ProBar de la Asociación de Abogados de Estados Unidos, declaró que este año la organización ha trabajado en ocho peticiones de hábeas corpus en representación de menores que han estado bajo custodia federal durante un promedio de 225 días. No habían presentado este tipo de peticiones para menores antes del inicio de la administración Trump.

Fisher Flores afirmó que la intervención legal contribuyó a que el gobierno federal respondiera a la solicitud de patrocinio del padre.

El presunto abuso no fue revelado de inmediato al padre

Tras varios meses de retraso, en febrero los abogados enviaron una carta al gobierno solicitando que se le permitiera al padre concertar citas para la toma de huellas dactilares, una visita domiciliaria y una prueba de ADN. Posteriormente, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) volvió a demorar el proceso, sin ofrecer un plazo para su liberación.

Los abogados presentaron la petición de hábeas corpus ante un tribunal federal y dos días después, la ORR entregó a la niña a su padre.

Fue mientras los abogados preparaban la demanda que el padre se dio cuenta de que el "accidente" del que le habían hablado los funcionarios era en realidad un presunto abuso sexual.

“Cada vez más, tenemos que recurrir a los tribunales federales para impugnar estas violaciones legales perjudiciales y exigir la liberación de los niños”, dijo Fisher Flores.

La política de toma de huellas dactilares fue impugnada durante la primera administración Trump por defensores legales, entre ellos el Centro Nacional de Derecho Juvenil. Otras demandas a nivel nacional se oponen a cambios más recientes que afectan la custodia y el cuidado de los niños inmigrantes.

“Esto representa otra forma más de separación familiar”, dijo Neha Desai, directora general de Derechos Humanos y Dignidad Infantil en el Centro Nacional de Derecho Juvenil, refiriéndose al caso de la niña de 3 años.

“Un Congreso bipartidista diseñó medidas de protección basadas en el principio fundamental de que los niños deben ser entregados a sus familias de forma rápida y segura. Esta administración ha incumplido sistemáticamente sus obligaciones legales de entregar a los niños a sus familias, poniendo en grave peligro la salud y el bienestar de los menores”, añadió Desai.

Cuando el padre finalmente se reunió con su hija, lloró. Su hija también se alegró de verlo. Pero tras cinco meses de detención, empezó a notar cambios: tenía pesadillas y se alteraba con facilidad. «Nunca había sido así», dijo su padre. La pareja reside actualmente en Chicago con los abuelos de la niña mientras su caso se tramita en el tribunal de inmigración.