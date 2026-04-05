Gobierno de Irán se mofa de Trump, al que acusó de tener un “profundo fanatismo”

Fuerzas de seguridad y equipos de rescate israelíes trabajan entre los escombros de un edificio residencial alcanzado por un misil iraní en Haifa, Israel, el domingo 5 de abril de 2026. Foto: AP

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En respuesta a una nueva publicación furibunda del presidente estadunidense Donald Trump, quien exigió a Irán “que abran el maldito estrecho, bastardos locos, o vivirán en el infierno”, el gobierno iraní se mofó del mandatario, al que acusó de tener un “profundo fanatismo”, en eco a los calificativos que los países occidentales suelen utilizar para calificar a la República islámica.

“Este bajo nivel de civilidad mostrado por un líder de un país es lamentable; el fervor vergonzoso con el que se repiten las intenciones de cometer crímenes de guerra es asombroso y el hecho de invocar lo divino pese a las malas intenciones revela claramente un profundo fanatismo”, planteó la embajada de Irán en México en su cuenta de X.

Además de los ataques aéreos, de drones y de misiles que se lanzan los ejércitos de Estados Unidos, Israel e Irán, tiene lugar una férrea batalla por la narrativa, en los medios de comunicación y en las redes sociales; la administración Trump y el ejército de Israel presumen a menudo su capacidad de destrucción y afirman que van ganando la guerra, mientras el de Irán se burla de ellos o exhibe las contradicciones de sus enemigos.

Trump, que se nota cada vez más iracundo por el camino que está agarrando la guerra, continúa con sus amenazas de bombardear las infraestructuras civiles de Irán –como plantas eléctricas y puentes, lo que constituye crímenes de guerra-- para obligar al régimen a abrir el estrecho de Ormuz, por el que transitaba una quinta parte del petróleo mundial antes del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La semana pasada, amagó con devolver a Irán a la “edad de piedra”, y hoy volvió a amenazar de destruir las plantas eléctricas y puentes el próximo martes, y acentuó su amenaza de destrucción total con un comentario sardónico hacia el Islam, “bendito sea Alá”.