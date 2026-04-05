Guerra en Medio Oriente provoca escasez mundial de fertilizantes y amenaza precios de alimentos

HANÓI, Vietnam (AP).- Los agricultores de todo el mundo están sufriendo las consecuencias de la guerra con Irán. Los precios de la gasolina se han disparado y el suministro de fertilizantes está disminuyendo debido al casi total bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Teherán en represalia por los bombardeos estadounidenses e israelíes.

La escasez de fertilizantes está poniendo aún más en riesgo el sustento de los agricultores en los países en desarrollo, que ya se ven afectados por el aumento de las temperaturas y los sistemas meteorológicos erráticos, y podría llevar a que la gente de todo el mundo pague más por los alimentos.

Los agricultores más pobres del hemisferio norte dependen de las importaciones de fertilizantes procedentes del Golfo Pérsico, y la escasez se produce justo cuando comienza la temporada de siembra, declaró Carl Skau, subdirector ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos.

“En el peor de los casos, esto significa menores rendimientos y malas cosechas la próxima temporada. En el mejor de los casos, los mayores costos de los insumos se reflejarán en los precios de los alimentos el próximo año.”

Baldev Singh, un agricultor de arroz de 55 años de Punjab, India, afirma que los pequeños agricultores —la mayor parte de los agricultores del país— podrían no sobrevivir si el gobierno no puede subvencionar los fertilizantes cuando la demanda alcance su punto máximo en junio.

“Ahora mismo, estamos esperando y teniendo esperanza”, dijo.

La guerra interrumpe el suministro de nutrientes esenciales

Irán está limitando seriamente los envíos a través del estrecho de Ormuz, un paso angosto que normalmente maneja alrededor de una quinta parte de los envíos mundiales de petróleo y casi un tercio del comercio mundial de fertilizantes.

El viernes, el embajador iraní ante las Naciones Unidas en Ginebra, Ali Bahreini, declaró que Teherán había aceptado una solicitud de la ONU para permitir el paso de ayuda humanitaria y envíos agrícolas a través de esa vía fluvial crucial, incluso mientras sufría ataques contra sus instalaciones nucleares.

El plan de ayuda representaría el primer avance para superar el cuello de botella en el transporte marítimo tras un mes de guerra. Si bien los mercados y los gobiernos se han centrado principalmente en el bloqueo del suministro de petróleo y gas natural, la restricción de fertilizantes amenaza la agricultura y la seguridad alimentaria en todo el mundo.

El nitrógeno y el fosfato, dos de los principales nutrientes para fertilizantes, se encuentran bajo amenaza inmediata debido al bloqueo.

El suministro de nitrógeno, incluida la urea, el fertilizante más comercializado que ayuda al crecimiento de las plantas y aumenta los rendimientos, es el más afectado debido a los retrasos en los envíos y al aumento vertiginoso del precio del gas natural licuado , un ingrediente esencial.

El conflicto ha restringido alrededor del 30% del comercio mundial de urea, según Chris Lawson, de CRU Group, una consultora de materias primas con sede en Londres.

Según Raj Patel, economista especializado en sistemas alimentarios de la Universidad de Texas, algunos países ya se enfrentan a una grave escasez. Por ejemplo, Etiopía obtiene más del 90 % de su fertilizante nitrogenado del Golfo Pérsico a través de Yibuti, una ruta de suministro que ya estaba saturada antes de que comenzara la guerra en febrero.

“Ahora es la temporada de siembra”, dijo Patel. “No hay fertilizante”.

El suministro de fosfatos, esenciales para el desarrollo de las raíces, también está bajo presión. Arabia Saudita exporta aproximadamente una quinta parte del fertilizante fosfatado mundial, y la región exporta más del 40% del azufre mundial, un ingrediente clave y subproducto del refinado de petróleo y gas, según Lawson.

Incluso después de que termine la guerra, los productores del Golfo necesitarían garantías de seguridad claras antes de reanudar los envíos a través del estrecho, y los costos de los seguros casi con seguridad aumentarían, dijo Owen Gooch, analista de Argus Consulting Services, con sede en Londres.

En India, el gobierno ha priorizado el suministro de urea para uso doméstico y provee a los fabricantes de fertilizantes con aproximadamente el 70% de sus necesidades de gas natural. Algunas plantas aún operan por debajo de su capacidad, lo que resulta en una menor producción.

“El sistema alimentario es frágil y depende de cadenas de suministro de fertilizantes estables para garantizar que los agricultores puedan producir los alimentos de los que depende el mundo”, dijo Hanna Opsahl-Ben Ammar de Yara International, una de las compañías de fertilizantes más grandes del mundo.

La escasez se produjo en un momento crítico

Los fertilizantes generalmente se aplican justo antes o durante la siembra, por lo que los cultivos no alcanzan etapas clave de crecimiento inicial y los rendimientos pueden disminuir cuando se retrasan las entregas, incluso si el suministro mejora posteriormente.

El impacto ya se está sintiendo en Estados Unidos y Europa, donde la principal temporada de siembra está en marcha, y se espera que afecte a la primera temporada de siembra en gran parte de Asia en los próximos meses.

“Nuestros cultivos en el campo necesitan nitrógeno ahora mismo —cuanto antes mejor— para que puedan tener un buen comienzo, lo que les ayudará a establecerse y acumular reservas para la cosecha de finales de este verano”, dijo Dirk Peters, un ingeniero agrónomo que dirige una granja en las afueras de Berlín.

Los precios de los fertilizantes están por debajo de los máximos alcanzados tras la invasión rusa de Ucrania, pero en aquel entonces los precios de los cereales eran más altos, lo que ayudó a los agricultores a absorber los costos, según Joseph Glauber, del Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias. Los precios actuales de los cereales son más bajos, lo que significa que los márgenes de ganancia son más ajustados y los agricultores podrían verse obligados a optar por cultivos que requieren menos fertilizantes, como la soja en Estados Unidos, o a aplicar menos fertilizante, reduciendo así los rendimientos. Unos rendimientos más bajos pueden conllevar precios más altos para el consumidor.

Es probable que otros países no puedan cubrir el déficit. China, el mayor productor mundial de fertilizantes nitrogenados y fosfatados, está priorizando el suministro interno, y los envíos de urea probablemente no se reanudarán hasta mayo, según Lawson. Las plantas en Rusia, otro importante productor, ya están operando casi a plena capacidad, añadió.

Las naciones en desarrollo son vulnerables

Las perturbaciones ya se están sintiendo en toda África, donde muchos agricultores dependen de fertilizantes importados de Oriente Medio y Rusia.

Las fuertes lluvias tempranas en África Oriental han dejado a los agricultores con aproximadamente una semana de tiempo seco para preparar los campos y aplicar fertilizantes, dijo Stephen Muchiri, un agricultor de maíz de Kenia y director ejecutivo de la Federación de Agricultores de África Oriental, que representa a 25 millones de pequeños agricultores.

La escasez de fertilizantes y el aumento de precios afectan gravemente a los agricultores, obligándolos a usar menos y provocando una disminución en las cosechas. Incluso pequeños retrasos pueden reducir el rendimiento del maíz en aproximadamente un 4 % en una temporada, afirmó Patel, citando una investigación realizada en Zambia.

Los gobiernos pueden intervenir mediante la concesión de subvenciones, el fomento de la producción nacional y el control de las exportaciones.

India ya subsidia los fertilizantes para aliviar la carga financiera de los agricultores, pero estos subsidios dejan menos dinero para inversiones agrícolas a largo plazo. Según el Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero, con sede en Estados Unidos, ha presupuestado 12.700 millones de dólares este año solo para subsidios a la urea.

Los esfuerzos por producir urea a nivel nacional han aumentado la dependencia de la India del gas importado, y el uso excesivo de urea ha dañado el suelo local, afirmó Purva Jain, de IEEFA, quien apoya el uso de fertilizantes orgánicos.

Una menor dependencia de los fertilizantes importados podría proteger a los agricultores y a los consumidores de las fluctuaciones de los precios de la energía y de las crisis climáticas, afirmó Oliver Oliveros, coordinador ejecutivo de la Coalición de Agroecología.