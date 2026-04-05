Restablecen sentencia de 656 mdd contra la Autoridad Palestina por estadunidenses muertos en Israel. Foto: AP

NUEVA YORK (AP).- Jueces de apelación restablecieron una sentencia de 656 millones de dólares contra las autoridades palestinas, tras un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos a favor de los estadounidenses muertos o heridos en ataques en Israel.

La decisión del Segundo Tribunal de Apelaciones del Circuito de Estados Unidos llega una década después de que anulara por primera vez un veredicto contra la Organización para la Liberación de Palestina y la Autoridad Palestina, argumentando que los tribunales estadounidenses no podían considerar demandas contra grupos extranjeros por ataques en el extranjero que no estuvieran dirigidos contra Estados Unidos.

Sin embargo, el tribunal de apelaciones restableció la sentencia a la luz de un fallo de la Corte Suprema de junio pasado que ratificó una ley de 2019 promulgada por el Congreso para permitir que las demandas de las víctimas siguieran adelante contra la Organización para la Liberación de Palestina y la Autoridad Palestina.

“Concluimos que debe restablecerse la sentencia original a favor de los demandantes. Esta conclusión es coherente con el sentido explícito de la decisión del Tribunal Supremo”, declararon los jueces en una resolución fechada el 30 de marzo.

“Las familias de nuestros clientes están muy aliviadas de que el tribunal haya restablecido la sentencia sin exigir un nuevo juicio. Llevaban mucho tiempo esperando que se hiciera justicia”, declaró el abogado Kent Yalowitz en un correo electrónico.

Nitsana Darshan-Leitner, otra abogada de los demandantes, dijo estar satisfecha con la decisión tras 22 años de litigio.

Las víctimas habían presentado una demanda amparándose en la Ley Antiterrorista, que se promulgó en 1992 para que los tribunales estadounidenses pudieran acogerse a los recursos de las víctimas de atentados terroristas internacionales.

Las víctimas y sus familias afirman que agentes palestinos estuvieron implicados en los ataques o los incitaron. Los palestinos argumentaron sistemáticamente que estos casos no deberían ser admitidos en los tribunales estadounidenses. El domingo se enviaron correos electrónicos a los abogados de los acusados ??solicitando comentarios.