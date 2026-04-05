Una guerra prolongada en Oriente Medio podría mermar el apoyo de EU a Ucrania: Zelenskyy. Foto: AP/Khali Hamra

ESTAMBUL (AP).- El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, expresó su preocupación de que una guerra prolongada entre Estados Unidos e Israel contra Irán pueda erosionar aún más el apoyo estadounidense a Ucrania, a medida que cambian las prioridades globales de Washington y Kiev se prepara para una reducción en las entregas de los misiles de defensa aérea Patriot, que necesita con urgencia.

Ucrania necesita desesperadamente más sistemas de defensa aérea Patriot de fabricación estadounidense para contrarrestar los bombardeos diarios de Rusia, declaró Zelenskyy en una entrevista exclusiva concedida a Associated Press el sábado por la noche en Estambul.

Los incesantes bombardeos rusos sobre las zonas urbanas tras la línea del frente, después de la invasión a gran escala de Ucrania hace más de cuatro años, han causado la muerte de miles de civiles. Además, Rusia ha atacado el suministro energético de Ucrania para interrumpir la producción industrial de los drones y misiles de reciente desarrollo del país, al tiempo que ha privado a la población civil de calefacción y agua corriente durante el invierno.

“Tenemos que reconocer que no somos la prioridad hoy”, dijo Zelenskyy. “Por eso me temo que una guerra prolongada (con Irán) nos brindará menos apoyo”.

Pérdida de atención en Ucrania

Las últimas conversaciones mediadas por Estados Unidos entre enviados de Moscú y Kiev concluyeron en febrero sin que se vislumbrara ningún avance. Zelenskyy, quien ha acusado a Rusia de "intentar dilatar las negociaciones" mientras continúa con su invasión, afirmó que Ucrania se mantiene en contacto con los negociadores estadounidenses sobre un posible acuerdo para poner fin a la guerra y ha seguido presionando para obtener mayores garantías de seguridad.

Pero, según él, incluso esas conversaciones reflejan una pérdida de enfoque más generalizada por parte de Ucrania.

Según Zelenskyy, su principal preocupación son los misiles Patriot, esenciales para interceptar los misiles balísticos rusos, ya que Ucrania aún carece de una alternativa eficaz.

Según Zelenskyy, estos sistemas estadounidenses nunca se entregaron en cantidades suficientes desde un principio, y si la guerra con Irán no termina pronto, "el paquete, que no es muy grande para nosotros, creo que se irá reduciendo día a día".

“Por eso, claro, tenemos miedo”, dijo.

Guerras interconectadas

Zelenskyy contaba con la ayuda de socios europeos para realizar las compras de los Patriot a pesar de la escasez de suministro y la limitada capacidad de producción en Estados Unidos.

Pero la guerra con Irán, que ya lleva seis semanas, ha sacudido la economía mundial y ha involucrado a gran parte de la región de Oriente Medio, lo que ha ejercido aún más presión sobre estos recursos ya limitados, ha desviado reservas y ha dejado a las ciudades ucranianas más expuestas a los ataques balísticos.

Para Kiev, un objetivo clave es debilitar la economía de Moscú y hacer que la guerra resulte prohibitivamente costosa. El alza de los precios del petróleo, provocada por el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán, está socavando esa estrategia al aumentar los ingresos petroleros del Kremlin y fortalecer la capacidad de Moscú para sostener su esfuerzo bélico.

En su entrevista con la AP, Zelenskyy afirmó que Rusia obtiene beneficios económicos de la guerra en Oriente Medio, citando como ejemplo la limitada flexibilización de las sanciones estadounidenses sobre el petróleo ruso.

“Rusia recibe dinero adicional gracias a esto, así que sí, se benefician”, dijo.

Las autoridades rusas informaron el domingo que un ataque con drones provocó un incendio en una importante refinería de petróleo en la región de Nizhny Novgorod, mientras que otro dron dañó un oleoducto en el puerto ruso de Primorsk, en el mar Báltico, donde se ubica una importante terminal de exportación de petróleo. No se reportaron víctimas.

Rusia podría beneficiarse enormemente del alza de los precios del petróleo y de la exención temporal impuesta por Estados Unidos a las sanciones petroleras rusas, destinada a paliar la escasez de suministro en el contexto de la guerra con Irán. Rusia es uno de los principales exportadores de petróleo del mundo, y las naciones asiáticas compiten cada vez más por el crudo ruso ante la creciente crisis energética.

En respuesta, Ucrania ha intensificado sus ataques con drones de largo alcance contra instalaciones petroleras rusas, lo que ha inquietado a Moscú.

Un nuevo impulso diplomático

Para mantener a Ucrania en la agenda internacional, Zelenskyy se ha ofrecido a compartir la valiosa experiencia bélica que Ucrania ha adquirido con Estados Unidos y sus aliados para desarrollar contramedidas eficaces contra los ataques iraníes.

Ucrania ha respondido al uso cada vez mayor que hace Rusia de los drones Shahed de fabricación iraní con creciente sofisticación, ingenio tecnológico y bajo coste.

Moscú modificó significativamente el Shahed-136 original, rebautizado como Geran-2, mejorando su capacidad para evadir las defensas aéreas y permitir su producción en masa. Ucrania respondió con rápidas innovaciones, incluyendo drones interceptores de bajo costo diseñados para rastrear y destruir drones entrantes.

Zelenskyy afirmó que Ucrania está dispuesta a compartir con los países árabes del Golfo, objetivo de Irán, su experiencia y tecnología, incluidos los drones interceptores y los drones marítimos, que Ucrania produce —en mayor cantidad de la que se utiliza— con financiación de Estados Unidos y sus socios europeos.

A cambio, estos países podrían ayudar a Ucrania "con misiles antibalísticos", dijo Zelenskyy.

A finales de marzo, a medida que la guerra con Irán se intensificaba, Zelenskyy visitó los estados árabes del Golfo para promover la singular experiencia de Ucrania en la lucha contra los drones Shahed de fabricación iraní, lo que dio lugar a nuevos acuerdos de cooperación en materia de defensa.

Zelenskyy también ha posicionado a Ucrania como un socio potencial para salvaguardar las rutas comerciales mundiales, ofreciendo asistencia para la reapertura del Estrecho de Ormuz mediante el intercambio de las experiencias de Ucrania en la seguridad de los corredores marítimos en el Mar Negro.

Zelenskyy se encontraba en Estambul para mantener conversaciones con el presidente Recep Tayyip Erdogan , un día después de que el líder turco hablara con el presidente ruso Vladimir Putin.

Zelenskyy afirmó que hablaron sobre conversaciones de paz y una posible reunión de líderes en Estambul. También indicó que pronto podrían firmarse nuevos acuerdos de defensa entre ambos países.

Tras las conversaciones celebradas en Estambul, Zelenskyy y el ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, llegaron a Siria el domingo en una visita oficial, según informó la agencia estatal de noticias siria SANA.

En un artículo publicado en X, Zelenskyy afirmó haber conversado con el presidente sirio Ahmed al-Sharaa sobre las guerras en Oriente Medio y Ucrania, y que existe un "gran interés en intercambiar experiencias militares y de seguridad" entre Ucrania y Siria.

Rusia intensifica su ofensiva de primavera

Cada año, con la mejora del clima, Rusia intensifica su ardua guerra de desgaste. Sin embargo, no ha logrado capturar ciudades ucranianas y solo ha conseguido avances graduales en las zonas rurales. Rusia ocupa aproximadamente el 20% de Ucrania, incluida la península de Crimea, que se anexionó en 2014.

En la línea del frente, de aproximadamente 1.250 kilómetros (750 millas) de longitud, que se extiende por el este y el sur de Ucrania, los defensores ucranianos, con pocos efectivos, se preparan para una nueva ofensiva del ejército ruso, mucho más numeroso.

El comandante en jefe de las fuerzas armadas de Ucrania, el general Oleksandr Syrskyi, afirmó que en los últimos días las tropas rusas han intentado simultáneamente romper las líneas de defensa en varias zonas estratégicas.

Zelensky afirma que ha insistido en algo y seguirá haciéndolo: un compromiso territorial y la cesión de territorio no estarán en la agenda de Ucrania.

Mientras tanto, en Ucrania, ataques con drones ocurridos entre la noche del domingo y la madrugada del domingo dejaron al menos un muerto y un herido grave en la ciudad de Nikopol, según informaron las autoridades. Tres personas resultaron heridas en la ciudad portuaria ucraniana de Odesa en otro ataque con drones.