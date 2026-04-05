UNICEF afirma que la guerra de Irán provocará que más niños sufran en Somalia. Foto: AP

DOLLOW, Somalia (AP).- El llanto de un niño es un signo de esperanza en un abarrotado campamento de desplazados en el sur de Somalia; los niños más desnutridos están demasiado débiles incluso para llorar.

Para las madres del campamento de Ladan, en la ciudad de Dollow, la supervivencia es su única preocupación; no les importa la guerra con Irán ni cómo UNICEF consigue los suministros necesarios para mantener el campamento en funcionamiento. Los desplazados han huido de la sequía que ha asolado amplias zonas de este país del Cuerno de África tras cuatro temporadas de lluvias sin precipitaciones.

Tras haber perdido sus cosechas y su ganado, llegan al campamento, a menudo sin más que sus hijos.

Los trabajadores humanitarios de Ladan afirman que la guerra que asola Oriente Medio, a más de 3 mil kilómetros de distancia, ha dificultado su labor, interrumpiendo los suministros y disparando los precios del combustible.

Dar la alarma

UNICEF afirma tener suministros vitales por valor de 15,7 millones de dólares —incluidos alimentos terapéuticos, vacunas y mosquiteras— en tránsito o en preparación para su entrega a Somalia. Sin embargo, la llegada de esos envíos es ahora incierta.

Según la agencia de la ONU, los costes de transporte podrían aumentar entre un 30% y un 60%, e incluso duplicarse en algunas rutas, al tiempo que se incrementan las probabilidades de retrasos causados ??por desvíos y acumulación de casos.

Durante una visita a Dollow el miércoles, Catherine Russell, directora ejecutiva de UNICEF, afirmó que la guerra con Irán ha supuesto un "duro golpe para el sistema" que afecta al trabajo de la agencia sobre el terreno en Somalia.

“Esto significa que no podemos conseguir suministros con la misma facilidad y que el precio del combustible es muy alto”, dijo. “Es otro problema que tenemos que afrontar, y significa que cada vez más niños sufrirán”.

Al mismo tiempo, más de 400 centros de salud y nutrición han cerrado sus puertas en Somalia durante el último año, debido principalmente a los recortes de financiación estadounidenses , dejando a muchas comunidades sin acceso a ayuda. Las agencias de ayuda advierten que podrían producirse más cierres.

Todos estos problemas han agravado la situación en Laden, donde el hambre amenaza especialmente a los más jóvenes.

“Lo que estamos viendo es que los niños ya están al límite”, dijo Russell.

Cifras sombrías

En Mogadiscio, la capital de Somalia, el gobierno advirtió el mes pasado que casi 6,5 millones de personas —de una población de más de 20 millones— se enfrentan a una grave hambruna a medida que la sequía empeora y el conflicto y los recortes de la ayuda internacional intensifican la crisis del país.

Las necesidades humanitarias son solo la punta del iceberg, ya que el gobierno somalí se enfrenta a su prolongada guerra contra el grupo militante Al-Shabab, vinculado a Al- Qaeda , luchando por recuperar territorio de manos de los extremistas.

Según los datos más recientes de un informe de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria por Fases , un grupo mundial de seguimiento del hambre, se estima que 1,84 millones de niños menores de 5 años en Somalia sufrirán desnutrición aguda en 2026.

Luchando por sus vidas

En Ladan, en las polvorientas afueras de la ciudad, hileras de refugios improvisados ??se extienden bajo el sol abrasador. Son estructuras frágiles, hechas de láminas de plástico y telas desgarradas, sostenidas por palos y ramas espinosas. El campamento alberga a unas 4 mil 500 familias.

“Solo queremos que nuestros hijos sobrevivan”, dijo Shamso Nur Hussein, una viuda de 20 años con tres hijos. Huyó de su aldea en la región de Bakool tras perder todos sus animales de granja.

Su hornilla para cocinar en el campamento —tres piedras y ceniza— estaba fría, sin rastro de que se hubiera encendido recientemente.

“Desde la mañana solo hemos tomado té negro”, declaró a la agencia Associated Press en el campamento.

En el hospital de Dollow, las madres estaban sentadas hombro con hombro en estrechas camas, sosteniendo a sus frágiles hijos, algunos demasiado débiles para llorar, mientras que otros dejaban escapar suaves gemidos.

Liban Roble, coordinador del programa de nutrición, dijo que el hospital solía ver principalmente "casos moderados".

“Ahora estamos recibiendo niños en estado extremadamente crítico: gravemente desnutridos, débiles y, en algunos casos, casi esqueléticos”, dijo.

Las existencias se están agotando

Roble afirmó que el hospital solo dispone de suministros para tratar a los pacientes desnutridos "hasta mediados o finales de abril".

“Si no llegan nuevos suministros, más niños empeorarán y podrían morir”, dijo.

En el centro de nutrición de Ladan, los trabajadores sanitarios pesaban a los niños y les administraban una pasta a base de cacahuete, apretándola para que se la dieran en la boca.

Es un salvavidas, un medio para prevenir el rápido deterioro de los niños desnutridos, dijo el enfermero Abdimajid Adan Hussein.

“Sus cuerpos debilitados los hacen vulnerables a la neumonía, la diarrea y otras enfermedades”, dijo Hussein.

Los líderes comunitarios afirman que el apoyo ya es insuficiente.