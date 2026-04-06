AP ofrece indemnizaciones por "despido voluntario" a 120 periodistas

La agencia de noticias. El logotipo de The Associated Press se muestra en la entrada de la oficina de la agencia de noticias en Nueva York. Foto: Foto AP/Aaron Jackson, archivo

The Associated Press, una de las organizaciones de noticias más antiguas e influyentes del mundo, informó el lunes que ofrecerá indemnizaciones por retiro voluntario a un número no especificado de sus periodistas con sede en Estados Unidos, como parte de una aceleración para alejarse del enfoque en periódicos y su periodismo impreso que sostuvo a la empresa desde mediados del siglo XIX.

El sindicato News Media Guild, que representa a los periodistas de la AP, dijo que más de 120 miembros del personal recibieron ofertas de indemnización el lunes.

La organización de noticias se enfoca ahora más en el periodismo visual y en desarrollar nuevas fuentes de ingresos, en particular a través de empresas que invierten en inteligencia artificial, para hacer frente al colapso económico de muchos medios noticiosos tradicionales. Antes, la mayor parte de los ingresos de la AP provenía de los grandes grupos de periódicos; ahora representan el 10% de sus ingresos.

“No somos una empresa de periódicos y no lo hemos sido desde hace bastante tiempo”, dijo Julie Pace, editora ejecutiva y vicepresidenta sénior de la AP, en una entrevista.

Pese a los cambios en la empresa, que ha duplicado el número de videoperiodistas que emplea en Estados Unidos desde 2022, han permanecido vestigios de una estructura de personal construida en gran medida para proporcionar historias a periódicos y emisoras en estados individuales.

Eso se remonta a años atrás en la historia estadounidense. La AP fue fundada a mediados del siglo XIX por periódicos de Nueva York que buscaban compartir los costos de reportar fuera de su territorio inmediato.

Poca claridad en cifras de reducción de personal

La cantidad de periodistas de la AP que perderán sus empleos es confusa, en parte de manera intencional. La AP no revela cuántos periodistas emplea, aunque también tiene una gran presencia internacional además de su personal en Estados Unidos. Pace señaló que el objetivo de la agencia de noticias es reducir su plantilla global en menos del 5%.

Dado que las indemnizaciones por retiro voluntario se ofrecen ahora sólo a periodistas en Estados Unidos, es razonable suponer que el recorte en esa fuerza laboral será superior al 5%. Si habrá despidos depende de cuántas personas acepten la oferta, explicó Pace.

“La AP emplea a cientos de periodistas talentosos que están dispuestos y son capaces de adaptarse al cambiante panorama mediático”, sostuvo el sindicato en un comunicado. “Sin embargo, la empresa se niega a ofrecerles capacitación y herramientas apropiadas. En su lugar, la AP continúa deshaciéndose de personal experimentado y coqueteando con la inteligencia artificial —ignorando la oportunidad de diferenciar las historias de la AP como unas que son y siempre serán creadas por periodistas humanos”.

El sindicato subrayó que la AP ignoró una solicitud la semana pasada para negociar sobre el uso de inteligencia artificial. De momento, la AP no ha ofrecido declaraciones sobre esa afirmación, ni sobre la estimación del sindicato de cuántas personas recibieron ofertas de indemnización. No estaba claro si las ofertas de indemnización habían concluido para la tarde del lunes.

En los últimos cuatro años, los ingresos de la AP provenientes de los periódicos han disminuido un 25%. Gannett y McClatchy, dos de las mayores editoriales tradicionales de periódicos, dejaron de contratar a la AP en 2024.

En días recientes, la empresa supo que Lee Enterprises —editor de periódicos como The Buffalo News, el St. Louis Post-Dispatch y el Richmond Times-Dispatch— busca una salida anticipada de un contrato que vence a finales de 2026.

Pace indicó que el plan de indemnizaciones ya estaba en marcha antes de enterarse del término de Lee Enterprises.

“Tomamos una decisión a principios de este año de que necesitábamos ser más audaces en esta transformación”, manifestó.

Un enfoque aún mayor en historias más importantes del día

Además de la transición hacia mayores capacidades de video, la AP ha desplegado equipos de respuesta rápida en los que los miembros del personal, sin importar su base geográfica, contribuyen a las grandes historias del día, explicó. La AP también ha asignado a más periodistas a coberturas específicas para dar primicias sobre temas de interés conocido para los clientes. Pero mantiene su compromiso de conservar presencia en los 50 estados.

“La AP no está en problemas", dijo Pace. "Estamos haciendo estos cambios desde una posición de fortaleza, pero los hacemos ahora para reconocer que nuestra base de clientes está cambiando”.

Esos clientes ahora están dominados por empresas de radiodifusión, digitales y tecnológicas, una combinación que refleja de dónde obtiene la gente las noticias. La AP ha visto un crecimiento del 200% en ingresos provenientes de empresas tecnológicas en los últimos cuatro años, dijo Kristin Heitmann, vicepresidenta sénior y directora de ingresos.

La AP estuvo entre los primeros medios en cerrar un acuerdo con una empresa de IA: en 2023 aceptó arrendar parte de su archivo de textos a OpenAI mientras ésta ampliaba sus capacidades. La AP se lanzó el año pasado en Snowflake Marketplace para licenciar datos directamente a empresas que construyen su propio sistema. También lanzó AP Intelligence, una división diseñada para vender datos a sectores como el financiero y el publicitario, por ejemplo.

Google firmó un contrato con la AP el año pasado para entregar noticias a través del chatbot Gemini, el primer acuerdo del gigante tecnológico con una editorial noticiosa.

“Si piensa en una gran empresa tecnológica, es cliente nuestro”, dijo Heitmann.

Mercados de predicción son parte del panorama de la AP

El mes pasado, la AP acordó vender datos de elecciones de Estados Unidos a Kalshi, el mayor mercado de predicciones del mundo.

La larga tradición de la AP en el conteo y análisis de datos electorales es otra área de crecimiento; la empresa registró un aumento del 30% en clientes entre los ciclos de 2020 y 2024. Recibió un impulso adicional el año pasado cuando ABC, CBS, NBC y CNN se sumaron al servicio.

La empresa, tradicionalmente mayorista de noticias para otras compañías, también ha visto un interés creciente en su producto directo al consumidor, apnews.com, que genera ingresos mediante publicidad y donaciones.

Los nuevos frentes de negocio no indican un debilitamiento de los estándares de la AP para ofrecer noticias rápidas, precisas y sin sesgo, de acuerdo con sus directivos.

“Si acaso, esto hace más importante que conservemos estos valores cuando hacemos la transición”, dijo Pace.

La AP también prueba nuevas formas de verificación de datos, incluido el uso de video, y con mayor frecuencia pone a sus periodistas en espacios públicos para explicar cómo obtuvieron determinadas historias, señaló.

“Creo que esa autenticidad, y el hecho de que se pueda asociar a una persona real que a menudo es bastante experimentada y con mucha profundidad en sus coberturas… genera más credibilidad", dijo Pace. “ Realmente estamos tratando de adoptar eso porque me parece que es vital cuando hay tanta desinformación ahí fuera”.