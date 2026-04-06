Irán rechaza propuesta más reciente de alto al fuego cuando se acerca fecha límite de Trump

Un hombre se sienta junto a una pancarta con la bandera iraní durante una protesta patrocinada por el gobierno, a la que asistieron trabajadores de la salud, contra la campaña militar estadounidense-israelí. Foto: AP

TEHERÁN (AP) — Irán rechazó el lunes la más reciente propuesta de cese al fuego y, en cambio, señaló que quiere un fin permanente de la guerra, incluso al tiempo que se cernía el ultimátum del presidente estadounidense Donald Trump para evitar una gran escalada de ataques contra centrales eléctricas y puentes iraníes.

“No aceptaremos simplemente un cese al fuego”, dijo Mojtaba Ferdousi Pour, jefe de la misión diplomática iraní en El Cairo, a The Associated Press.

Sólo aceptamos un fin de la guerra con garantías de que no volveremos a ser atacados”.

Añadió que Irán ya no confía en el gobierno de Trump luego que Estados Unidos bombardeó la República Islámica en dos ocasiones durante rondas de conversaciones anteriores.

“La Casa Blanca asesinó la mesa de negociaciones”, sostuvo.

La agencia estatal de noticias IRNA informó que Teherán había transmitido su respuesta a través de Pakistán, un mediador clave.

Sin embargo, un funcionario regional involucrado en las conversaciones afirmó que los esfuerzos no se han estancado.

“Seguimos dialogando con ambas partes”, declaró, solicitando mantener el anonimato al hablar sobre la diplomacia a puerta cerrada.

El plazo de Trump se centra en que Teherán abra el Estrecho de Ormuz, por donde en tiempos de paz se transporta una quinta parte del petróleo mundial. Ferdousi Pour dijo que funcionarios iraníes y omaníes estaban trabajando en un mecanismo para administrar el cuello de botella del transporte marítimo.

El control iraní del estrecho ha provocado una alza vertiginosa de los precios del petróleo y ha sacudido la economía mundial. Irán ha permitido el paso de algunos buques desde que comenzó la guerra con los ataques estadounidenses e israelíes del 28 de febrero, pero ninguno pertenece a esos países ni a aquellos considerados aliados de ellos.

Israel ataca importante yacimiento de gas y Trump fija un plazo

El rechazo de Irán se anunció luego que Israel atacó una planta petroquímica clave en el enorme yacimiento iraní de gas natural South Pars y mató a dos comandantes de la Guardia Revolucionaria paramilitar.

Israel afirmó que el ataque al yacimiento de gas tenía como objetivo eliminar una importante fuente de ingresos para Irán. El yacimiento es crítico para la producción de electricidad, pero el ataque parecía no estar relacionado con las amenazas de Trump. El yacimiento de gas compartido con Qatar es el más grande del mundo.

Trump ha advertido a Irán que Estados Unidos podría hacer retroceder al país “a la Edad de Piedra”.

La noticia del rechazo de Irán a la propuesta de alto el fuego llegó cuando Trump participaba en un acto de Pascua en el jardín de la Casa Blanca, y no estaba claro si estaba al tanto. Sin embargo, también tenía previsto ofrecer una rueda de prensa más tarde ese mismo lunes.

“Si no se rinden, no habrá puentes, ni centrales eléctricas, ni nada”, advirtió Trump, refiriéndose a Irán. “Pero lo hará”.

También amenazó con ir más allá.

"Si yo pudiera elegir, ¿qué haría? Apoderarme del petróleo", dijo, sugiriendo que será fácil, pero "desafortunadamente, el pueblo estadounidense quiere que volvamos a casa".

Cuando se le preguntó si el martes a las 8:00 de la noche, hora de Washington, era su plazo final, Trump respondió simplemente: “Sí”.

Propuesta contemplaba alto el fuego de 45 días

En un esfuerzo por detener los combates, mediadores egipcios, paquistaníes y turcos enviaron al ministro de Relaciones Exteriores iraní Abbas Araghchi y al enviado de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, una propuesta que pide un alto el fuego de 45 días y la reapertura del estrecho de Ormuz, dijeron a The Associated Press dos funcionarios de Oriente Medio. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato para discutir las negociaciones privadas.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, dijo antes a los periodistas que se estaban intercambiando mensajes con mediadores, pero que “las negociaciones son totalmente incompatibles con ultimátums, crímenes y amenazas de crímenes de guerra”.

En Islamabad, dos altos funcionarios señalaron que los esfuerzos de Pakistán para lograr un cese al fuego se encuentran en una etapa avanzada, pero que “varios saboteadores y detractores” están tratando de sembrar confusión. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a discutir públicamente las conversaciones.

El exministro de Relaciones Exteriores iraní Ali Akbar Velayatir instó a los países árabes a disuadir a Trump de atacar centrales eléctricas, advirtiendo en redes sociales que toda la región quedará “a oscuras” si eso ocurre.

El crudo Brent, el referente internacional, subió a 109 dólares en las operaciones a primera hora del lunes, alrededor de un 50% más que cuando comenzó la guerra, y luego osciló. Las acciones en Estados Unidos se mantenían en su mayoría estables.

Israel amenaza con “cazar” funcionarios iraníes

Explosiones resonaron en Teherán y durante horas se pudieron oír aviones a reacción volando a baja altura.

Entre los muertos estaba el jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán, el mayor general Majid Khademi, según medios estatales iraníes y el ministro israelí de Defensa. Israel informó que también mató al líder de la unidad encubierta de la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán en su Fuerza Quds expedicionaria, Asghar Bakeri.

El ministro israelí de Defensa prometió seguir atacando a altos funcionarios.

“Seguiremos cazándolos uno por uno”, sostuvo Israel Katz.

Más tarde, el ejército israelí reveló que atacó durante la noche tres aeropuertos de Teherán —Bahram, Mehrabad y Azmayesh—, impactando decenas de helicópteros y aeronaves que, dijo, pertenecían a la Fuerza Aérea iraní.

Un residente de Teherán comentó que “constantemente se oye el sonido de bombas, defensas antiaéreas, drones”, y habló bajo condición de anonimato por su seguridad. Al menos un ataque reciente impactó cerca de su casa y la despertó, dijo.

Otro residente comentó que toma pastillas para dormir para sobrellevar los bombardeos nocturnos y que la gente está preocupada por los cortes de luz, gas y agua potable.

“¡Detengan esta guerra!”, exclamó.

Por separado, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita activaron sus sistemas de defensa antiaérea para interceptar misiles y drones iraníes entrantes. Teherán ha mantenido la presión sobre sus vecinos del Golfo, lo que ha incluido ataques contra infraestructura como yacimientos petrolíferos.

En Israel, misiles iraníes alcanzaron la ciudad israelí de Haifa, en el norte del país, donde se encontraron cuatro personas de una misma familia muertas entre los escombros de un edificio residencial.

Los precios del petróleo siguen inestables a medida que aumenta la presión.

Los ataques habituales de Irán contra la infraestructura energética regional y su control férreo del estrecho de Ormuz han disparado los precios globales de la energía.

Irán ha dejado pasar a algunas embarcaciones por el estrecho desde que comenzó la guerra con los ataques de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, pero a ninguna perteneciente a esos países oa países que se perciba que los han ayudado. Algunos han pagado a Irán por el paso, pero el flujo total de tráfico ha caído más de un 90% respecto al mismo periodo del año pasado.

Ataques aéreos matan a más de 25 personas en todo Irán

Una densa columna de humo negro se elevó cerca de la plaza Azadi de la ciudad después de que un ataque aéreo alcanzara los terrenos de la Universidad de Tecnología Sharif. Varios países han sido sancionados a la universidad por su trabajo con el ejército, en particular en el programa de misiles balísticos de Irán.

Araghchi calificó a la universidad como “el MIT de Irán”, y escribió en redes sociales que “los agresores verán nuestro poder”.

Medios iraníes reportaron daños en los edificios, así como en un sitio de distribución de gas natural junto al campus. La universidad está vacía porque la guerra ha obligado a todas las escuelas del país a pasar a clases en línea.

Un ataque cerca de Eslamshar, al suroeste de Teherán, mató al menos a 15 personas, dijeron las autoridades. Otras cinco personas murieron cuando fue alcanzada una zona residencial en la ciudad de Qom, y seis más murieron en ataques en otras ciudades, informó el diario estatal IRAN. La televisión estatal iraní publicó que otras tres personas murieron cuando un ataque aéreo alcanzó una vivienda en Teherán.

En Líbano, donde Israel ha lanzado ataques aéreos regulares y una invasión terrestre que dice que tienen como objetivo al grupo político-paramilitar Hezbollah, vinculado a Irán, un ataque aéreo alcanzó un apartamento en la localidad de Ain Saadeh, una localidad predominantemente cristiana al este de Beirut. El ataque mató a un funcionario de las Fuerzas Libanesas, un partido político cristiano firmemente opuesto a Hezbollah, a su esposa ya otra mujer.

“Siempre nos habíamos sentido seguros aquí”, dijo Nadine Naameh, amiga de la familia.

Más de 1.900 personas han muerto en Irán desde que comenzó la guerra, pero su gobierno no ha actualizado la cifra desde hace días.

Más de 1.400 personas han muerto en Líbano y más de 1 millón de personas han sido desplazadas. Allí han muerto 11 soldados israelíes.

En los estados árabes del Golfo y en la ocupada Cisjordania han muerto más de dos docenas de personas, mientras que se han reportado 23 fallecidos en Israel y 13 militares de Estados Unidos han muerto.