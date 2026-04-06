Rivadeneira acusa al presidente Noboa de responder a intereses de EU y no a los ecuatorianos (Video)

BOGOTÁ (Proceso).– Gabriela Rivadeneira, presidenta de Revolución Ciudadana, el partido opositor más importante de Ecuador, asegura que el actual presidente de Ecuador, Daniel Novoa, no responde a los intereses de los ecuatorianos sino de Estados Unidos, pues nació en Miami, en ese país se formó y es amigo de Donald Trump y su círculo.

La líder opositora afirma que su país vive una “ruptura del Estado de derecho” impulsada por el presidente ultraderechista Daniel Noboa, quien en ese proceso de concentración de poder y cooptación de otros poderes públicos cuenta con el apoyo de las élites económicas nacionales y de Estados Unidos.

Organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han advertido que la cooptación de jueces, las presiones y las amenazas contra magistrados por parte del gobierno y el alineamiento de la Fiscalía General con el Ejecutivo han erosionado la independencia judicial y le han dado a Noboa un amplio espacio para el uso discrecional de la justicia con fines políticos.



