Soldado estadunidense intenta detener la deportación de su esposa hondureña

NUEVA ORLEANS (AP).- Un sargento del ejército estadounidense está intentando detener la deportación de su esposa, esto después de que fuera detenida dentro de una base militar de Luisiana donde la pareja planeaba vivir junta pocos días después de su boda.

El intento de expulsar a la esposa del soldado, nacida en Honduras y que permanecía el lunes en un centro federal de detención de inmigrantes, provocó una fuerte reacción por parte de defensores de las familias de militares, quienes calificaron la detención de desmoralizante en tiempos de guerra y advirtieron que la deportación de los cónyuges podría socavar el reclutamiento.

El sargento Matthew Blank dijo que llevó a su esposa, Annie Ramos, de 22 años, a su base en Fort Polk, Luisiana, el jueves pasado para que pudiera comenzar el proceso para recibir beneficios militares y dar los pasos necesarios para obtener la residencia permanente. La pareja se casó en marzo.

Agentes federales de inmigración detuvieron a Ramos como parte de la agenda de deportaciones masivas de la administración Trump, que según expertos legales ha prescindido de la práctica del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos de mostrar indulgencia hacia las familias de los miembros de las fuerzas armadas.

“Jamás imaginé que intentar hacer lo correcto me la arrebataría”, declaró Blank, de 23 años, en un comunicado a Associated Press. “Lo que se suponía que iba a ser la semana más feliz de nuestras vidas se ha convertido en una de las más difíciles”.

La detención de Ramos fue reportada inicialmente por The New York Times.

Ramos ingresó a Estados Unidos en 2005, cuando tenía menos de 2 años. Ese mismo año, su familia no se presentó a una audiencia de inmigración, lo que llevó a un juez a emitir una orden final de deportación, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

“Ella no tiene estatus legal para estar en este país”, declaró el DHS en un comunicado enviado por correo electrónico. “Esta administración no va a ignorar el estado de derecho”.

En 2020, Ramos solicitó acogerse al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia , también conocido como DACA, pero su marido afirma que su solicitud ha permanecido "en el limbo" en medio de las batallas legales para poner fin al programa de la era Obama.

En abril pasado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) eliminó una política de 2022 que consideraba el servicio militar de un familiar directo como un "factor atenuante significativo" para decidir si se debían iniciar o no acciones de control migratorio. La nueva política del gobierno establece que "el servicio militar por sí solo no exime a los extranjeros de las consecuencias de violar las leyes de inmigración de Estados Unidos".

Antes de la campaña de deportaciones masivas de la administración Trump, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) generalmente permitía que los cónyuges de los miembros del ejército en servicio activo obtuvieran estatus legal a través de políticas como la libertad condicional y la acción diferida que promueven los reclutadores militares, según Margaret Stock, experta en derecho de inmigración militar.

El caso de Ramos habría sido fácil de resolver en el pasado, dijo Stock, pero ahora el DHS parece estar centrándose en detener a miembros de familias militares siempre que surge la oportunidad, incluso cuando, como Ramos, intentan solicitar un estatus legal.

“No tiene sentido: ¿los van a arrestar por cumplir la ley? Es una tontería”, dijo Stock. “Es malo para la moral y afecta la preparación de los soldados”.

En septiembre, más de 60 miembros del Congreso escribieron al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y al Departamento de Defensa de Estados Unidos advirtiendo que las detenciones de personal militar y familiares de veteranos constituían una "traicionariedad a las promesas hechas a los miembros de las fuerzas armadas que desempeñan un papel clave en la protección de la seguridad nacional de Estados Unidos".

El Pentágono declinó hacer comentarios.

Lydiah Owiti-Otienoh, quien dirige la organización Foreign-Born Military Spouse Network, afirma haber observado, de forma anecdótica, un aumento en los casos en que la vida de las familias militares se ha visto trastocada por el endurecimiento de las restricciones migratorias. Considera que el gobierno federal está perjudicando sus propios intereses al intentar deportar a los cónyuges de militares.

“Esto transmite un mensaje muy negativo: no nos importan ustedes, ni sus cónyuges, ni nada de lo que hagan”, dijo Owiti-Otienoh. “Si las familias militares no son estables, la seguridad nacional no es estable”.

La madre de Blank, Jen Rickling, declaró a la AP que su nuera, maestra de escuela dominical y estudiante de bioquímica, había sido todo lo que ella esperaba: alguien que "ama a mi hijo con todo su corazón".

“La adoramos”, dijo Rickling. “Creo en este país. Y creo que podemos hacerlo mejor que esto, por Annie, por otras familias de militares y por los valores que apreciamos”.

Blank afirma que estaba deseoso de empezar a construir una vida con Ramos en la base mientras servía a su país.