Trump mantiene amenaza de atacar plantas energéticas y la infraestructura civil de Irán

WASHINGTON (apro). – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump mantiene vigente su amenaza de destruir la infraestructura energética y de comunicaciones de Irán hasta regresar a esa nación a la Edad de Piedra, si no aceptan el plan de cese al fuego mañana martes.

“No puedo hablar de un cese al fuego”, dijo Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca junto al Secretario de Guerra, Pete Hegseth, el general Dan Caine, Jefe del Estado Mayor Conjunto y al director de la CIA; John Ratcliffe.

Espero no tengamos que destruir puentes y la infraestructura eléctrica dependerá de lo que hagan mañana, tienen hasta las 8 de la noche de mañana martes; este es un periodo crítico”, explicó Trump durante el largo encuentro con reporteros en la Casa Blanca.

“Prefiero un acuerdo, pero un acuerdo con el que permitan el tráfico libre de petróleo”, matizó Trump, en clara referencia al cierre del Estrecho de Ormuz del que hace apenas unos días había manifestado que no le importaba si permanecía cerrado.

El mandatario estadunidense, sin dar detalles, informó que el régimen iraní sigue negociando con su gobierno para tratar de llegar a un acuerdo con el cual se pueda poner fin al conflicto en el Medio Oriente que inició hace 37 días.

“No quiero destruirlos, les tomaría 100 años reconstruirse y nada cerca a lo que tenían… sería una demolición completa de cada una de sus plantas generadoras de energía eléctrica, no quiero que pase, preferíamos involucrarnos con ellos en la reconstrucción del país”, acotó Trump.

Cuestionado en diferentes ocasiones respecto al ultimátum que le dio al régimen de Irán para aceptar el plan de rendición de 15 puntos definidos por Estados Unidos, el presidente Trump se limitó a decir que no sabe qué pasará, pero reiterando la posibilidad de mayores bombardeos.

“Todo el país puede ser destruido y puede ser mañana en la noche… quiero un mundo seguro, es lo que quiero ver”, subrayó el presidente estadunidense repitiendo que Irán se ha quedado sin posibilidades de defenderse ante el poderío del Pentágono.

La conferencia de prensa que ofreció al lado de los líderes del Departamento de Guerra y la CIA tuvo como punto central destacar la operación de búsqueda y rescate de dos pilotos de aviones caza de Estados Unidos derribados la semana pasada por los iranís.

Aun cuando Trump insiste en que Irán esta básicamente incapacitado para defenderse, el derribo de los dos aviones de guerra de Estados Unidos por parte de las fuerzas diezmadas de la nación persa expone un escenario complicado para su rendición pese al ultimátum de mañana.

Caine, Hegseth y Ratcliffe hicieron crónicas de las operaciones militares que se llevaron a cabo el jueves y sábado de la semana pasada para localizar y rescatar a los dos pilotos que fueron derribados dentro del territorio iraní cuando volaban en sus aviones de guerra.

La descripción de los operativos aunque sin muchos detalles por ser información clasificada y de seguridad nacional hizo reminiscencia a guiones de cine sobre eventos que guerra en conflictos en Europa y en el Medio Oriente de los últimos años.

A Trump se le preguntó sobre si su plan de destruir toda la infraestructura energética y los puentes de Irán no tendría consecuencias muy altas y de sufrimiento para la población de la nación persa.

“Estarán dispuestos a padecer sólo para liberarse del régimen… nos dice; por favor, por favor, sigan bombardeando regresen… estamos negociando, pero si no hubiéramos bombardeo Irán tendría un arma nuclear”, respondió el presidente de los Estados Unidos.