El Papa afirma que la amenaza de Trump de destruir la civilización iraní es "inaceptable". Foto: AP

ROMA (AP).- Este día, el Papa León XIV dijo que la amenaza del presidente estadounidense Donald Trump de destruir la civilización iraní era "verdaderamente inaceptable" y afirmó que cualquier ataque contra la infraestructura civil viola el derecho internacional.

En una de sus declaraciones más contundentes hasta la fecha contra la guerra, el papa estadounidense instó a los estadounidenses y a otras personas de buena voluntad a ponerse en contacto con sus líderes políticos y representantes en el Congreso para exigirles que rechacen la guerra y trabajen por la paz.

“Hoy, como todos sabemos, se ha proferido una amenaza contra todo el pueblo de Irán. Esto es verdaderamente inaceptable”, dijo Leo al salir de su casa de campo en Castel Gandolfo, al sur de Roma.

Se refería a la amenaza de Trump de que "toda una civilización morirá esta noche" si Irán no cumple con su último plazo para llegar a un acuerdo que incluya la reapertura del estrecho de Ormuz.

Leo recordó su llamamiento de Pascua a la paz y al rechazo de la guerra, "especialmente una guerra que muchos han calificado de injusta, que sigue escalando y que no resuelve nada".

Invitó a todas las personas de buena voluntad a contactar a sus líderes políticos y representantes en el Congreso para recordarles que los ataques contra la infraestructura civil son "contrarios al derecho internacional" y también una "señal del odio, la división y la destrucción de la que son capaces los seres humanos, y todos queremos trabajar por la paz".

En las últimas semanas, el primer Papa nacido en Estados Unidos de la historia intensificó el tono de su oposición a la guerra entre Estados Unidos e Israel en Irán, tras haber hecho inicialmente llamamientos moderados a la paz y al diálogo.

La semana pasada, por primera vez, Leo mencionó públicamente a Trump al decir que esperaba que el presidente estadounidense estuviera realmente "buscando una salida".

El Vaticano tiene una tradición de neutralidad diplomática y es raro que un papa mencione específicamente a un líder político o a un país de forma crítica. Pero la guerra en Irán ha llevado incluso a un papa reservado a romper con el protocolo habitual.

El martes, Leo no mencionó a Trump por su nombre, pero en comentarios en inglés instó a la gente a contactar a sus líderes políticos y representantes en el Congreso "para pedirles, para decirles que trabajen por la paz y que rechacen la guerra".

“Tenemos una crisis económica mundial, una crisis energética, una situación de gran inestabilidad en Oriente Medio, que no hace más que provocar más odio en todo el mundo”, afirmó.

Dijo que el mensaje a los líderes políticos debería ser: “Volvamos a la mesa de negociaciones, hablemos, busquemos soluciones pacíficas y recordemos especialmente a los niños inocentes, a los ancianos, a los enfermos, a tantas personas que ya han sido o serán víctimas de esta guerra continua”.

El Vaticano está particularmente preocupado por cómo el conflicto con Irán ha derivado en una nueva guerra en el Líbano entre Israel y el grupo militante libanés Hezbolá, respaldado por Irán. El Vaticano teme por los cristianos del sur del Líbano, quienes constituyen un importante baluarte para la Iglesia en la región.

Horas antes, el Vaticano publicó un mensaje especial de León XIII a los habitantes de Debel, Líbano, luego de que un convoy que transportaba más de 40 toneladas de ayuda humanitaria, encabezado por el Vaticano, fuera impedido de llegar con un cargamento de Pascua. El envío fue cancelado por lo que la Iglesia Maronita del Líbano calificó como "razones de seguridad".

En el mensaje, Leo expresó su solidaridad con las “injusticias” que sufren los cristianos del sur del Líbano y las comparó con el sufrimiento de Cristo.

"En nuestra desgracia, en la injusticia que padeces, en el sentimiento de abandono que experimentas, estás muy cerca de Jesús. Estáis cerca de Él también en este día de Pascua, cuando venció a las fuerzas del mal, y que resuena para ustedes como una promesa de futuro", rezaba el mensaje, escrito en francés y firmado por el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin.

Leo visitó el Líbano a finales del año pasado en su primer viaje internacional como papa.