EU ataca la isla de Jark a horas del ultimátum de Trump a Irán

Varias personas pasan en sus motocicletas frente a una valla publicitaria que muestra una imagen del líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Khamenei, en el centro de Teherán, Irán, el lunes 6 de abril de 2026. Foto: AP

MADRID (EUROPA PRESS) - Estados Unidos bombardeó este martes contra la isla de Jark, de importancia estratégica para Irán al ser la vía de exportación de buena parte de su crudo, a horas del ultimátum dado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Irán para aceptar un acuerdo para una tregua en el conflicto y la reapertura del estrecho de Ormuz.

En rueda de prensa desde Budapest, donde ha viajado para respaldar al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, de cara a las elecciones de este domingo, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, se refirió a los nuevos ataques militares, si bien ha indicado que no representan un cambio en la estrategia estadounidense.

Vance reveló conversaciones con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor estadounidense, Dan Caine, "sobre este asunto". "Íbamos a atacar algunos objetivos militares en la isla de Jark. Creo que lo hemos hecho", afirmó.

De todos modos, ha negado que esto suponga cambiar el guion en Irán, toda vez que Washington mantiene un ultimátum que expira en menos de 12 horas para que Teherán pacte una tregua en la guerra.

La estratégica isla ya fue objeto de ataques estadunidenses a mediados de marzo, cuando el Ejército norteamericano golpeó un centenar de objetivos militares en Jark. Entonces afirmó haber atacado instalaciones de almacenamiento de minas navales, búnkeres de misiles y otros emplazamientos militares, pero aseguró haber "preservando al mismo tiempo la infraestructura petrolera".