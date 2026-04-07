Hombres armados atacan a la policía del edificio que alberga el consulado israelí en Estambul. Foto: AP

ESTAMBUL (AP).- Este día, tres atacantes abrieron fuego contra la policía frente al edificio que alberga el consulado israelí en Estambul, lo que desencadenó un tiroteo en el que uno de los atacantes murió, informaron las autoridades turcas. Los otros dos atacantes resultaron heridos y fueron capturados.

Dos agentes de policía sufrieron heridas leves, según informó a la prensa el gobernador de Estambul, Davut Gul. Los atacantes portaban armas de cañón largo.

El consulado se encuentra en un rascacielos en Levent, uno de los principales distritos comerciales de la ciudad. Las autoridades indicaron que no hay diplomáticos israelíes presentes en las misiones diplomáticas israelíes en Turquía. Israel retiró a sus diplomáticos debido a preocupaciones de seguridad y al deterioro de las relaciones con Turquía durante la guerra de Gaza.

El ministro del Interior, Mustafa Cifti, escribió en X que los atacantes viajaron desde la ciudad de Izmit, a unos 100 kilómetros al este de Estambul, en un coche alquilado. Uno de los agresores estaba vinculado a un grupo que describió como que "explota la religión", sin nombrar a la organización.

El grupo Estado Islámico ha perpetrado ataques mortales en Turquía en el pasado.

Los dos agresores heridos son hermanos, identificados como Onur C. y Enes C. El primero tiene antecedentes penales relacionados con drogas. Ambos están siendo interrogados, según el Ministerio del Interior.

El video del ataque mostraba a un agresor portando lo que parecía ser un rifle de asalto, con una mochila marrón, escondido detrás de un autobús mientras intercambiaba disparos con la policía. Un agente de policía cae al suelo, aparentemente herido de bala, y luego rueda para refugiarse tras un árbol.

Uno de los agentes de policía resultó herido en la pierna y el otro en la oreja, según informó el Ministerio del Interior.

El ministro de Justicia turco, Akin Gurlek, declaró que tres fiscales, entre ellos un fiscal jefe adjunto, han sido designados para dirigir la investigación.

La policía acordonó el edificio y bloqueó varias carreteras, mientras que expertos forenses con trajes protectores blancos rastreaban la zona en busca de pruebas.

Un testigo describió haber visto a los agentes ponerse a cubierto detrás de coches aparcados y comunicarse entre sí durante el tiroteo.

“En general, esta es una zona ruidosa, así que al principio pensamos que podría tratarse de otra cosa. Pero los disparos continuaron”, dijo Omer Dilki, de 34 años. “Vimos a los policías detrás de los coches, resguardándose y llamándose entre ellos”.

Ali Riza Arpaci, que trabaja cerca, describió haber presenciado "graves enfrentamientos" justo delante de él.

“Estábamos prácticamente en medio de los enfrentamientos”, dijo, y añadió que el tiroteo duró unos 10 minutos.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, denunció lo que calificó de ataque "traicionero".

“Continuaremos con firmeza nuestra lucha contra todas las formas de terrorismo y no permitiremos que el clima de seguridad en Turquía se vea perjudicado por provocaciones viles y oportunistas como la de hoy”, afirmó.

El embajador estadounidense Tom Barrack condenó el ataque y elogió a las autoridades turcas por "su respuesta rápida y decisiva".

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel también condenó el ataque y elogió a las fuerzas de seguridad turcas por su rápida actuación para frustrarlo.