Irán pide cadenas humanas para proteger plantas eléctricas mientras se acaba el plazo de Trump

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Ataques aéreos golpearon Teherán el martes, y funcionarios iraníes instaron a los jóvenes a formar cadenas humanas para proteger centrales eléctricas, horas antes de que venciera el último plazo fijado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para que la República Islámica reabra el crucial estrecho de Ormuz o enfrente ataques punitivos contra su infraestructura.

Trump ha extendido repetidamente plazos anteriores, pero sugirió que el fijado para las 8 de la noche de Washington era definitivo, y el lenguaje empleado por ambos lados alcanzó un punto álgido que dejó a los iraníes en vilo.

Trump ha amenazado con bombardear todas las centrales eléctricas y puentes de Irán si Teherán no permite que el tráfico se reanude por completo en el estrecho, por el que en tiempos de paz pasa una quinta parte del petróleo mundial. El presidente de Irán dijo que 14 millones de personas, incluido él mismo, se han ofrecido como voluntarios para luchar.

Aunque Irán no puede igualar la sofisticación del armamento estadounidense e israelí ni su dominio en el aire, su control del estrecho está causando un gran daño a la economía mundial y aumentando la presión sobre Trump tanto en casa como en el extranjero para encontrar una salida al enfrentamiento.

Funcionarios involucrados en esfuerzos diplomáticos dijeron que las conversaciones aún continúan, aunque Irán ha rechazado la última propuesta estadounidense y no estaba claro si se alcanzaría un acuerdo a tiempo para evitar los ataques amenazados por Trump. Líderes mundiales y expertos advirtieron que ataques tan destructivos como los que amenazó Trump podrían constituir un crimen de guerra.

Mientras tanto, una oleada de ataques golpeó Irán, incluso en zonas residenciales de Teherán, matando a casi tres docenas de personas. Irán disparó contra Israel y Arabia Saudí, lo que provocó el cierre temporal de un importante puente.

El lenguaje se endurece conforme se agota el plazo

Al enfatizar su fecha límite del martes, Trump advirtió que "todo el país puede ser eliminado en una noche".

"Todos los puentes de Irán serán diezmados para las 12 de la noche de mañana", dijo el lunes, y todas las centrales eléctricas estarán "ardiendo , explotando y nunca volverán a usarse".

En respuesta, Irán llamó a "todos los jóvenes, deportistas, artistas, estudiantes y estudiantes universitarios y sus profesores" a formar cadenas humanas alrededor de centrales eléctricas.

"Las centrales eléctricas que son nuestros activos y capital nacionales", dijo Alireza Rahimi, identificado por la televisión estatal iraní como el secretario del Consejo Supremo de Juventud y Adolescentes, en una declaración en video.

Irán ha formado cadenas humanas en el pasado alrededor de sus recintos nucleares en momentos de tensiones elevadas con Occidente.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, publicó en X que 14 millones de iraníes habían respondido a campañas de los medios estatales y mensajes de texto instando a la gente a ofrecerse como voluntaria para luchar.

"Yo también he estado, estoy y seguiré estando listo para dar mi vida por Irán", escribió Pezeshkian.

Más tarde, un general de la Guardia Revolucionaria instó a los padres a enviar a sus hijos a cubrir puestos de control, que han sido atacados repetidamente en ataques aéreos.

Las amenazas de Trump de bombardear infraestructura civil provocan advertencias de crímenes de guerra

Francia se sumó a un creciente coro de voces internacionales que piden moderación. El ministro de Exteriores, Jean-Noël Barrot, dijo que los ataques dirigidos contra infraestructura civil y energética "están prohibidos por las reglas de la guerra, el derecho internacional".

"Sin duda desencadenarían una nueva fase de escalada, de represalias, que arrastraría a la región y a la economía mundial a un círculo vicioso que sería muy preocupante y, sobre todo, muy perjudicial para nuestros propios intereses", dijo el ministro en la televisora France Info.

El secretario general de la ONU, António Guterres, también advirtió a Estados Unidos que los ataques contra infraestructura civil están prohibidos bajo el derecho internacional, según su portavoz. Estos casos son notoriamente difíciles de procesar, y Trump dijo a periodistas que "para nada" le preocupa cometer crímenes de guerra.

Una oleada de ataques aéreos golpea Irán, que dispara contra Arabia Saudí e Israel

Una serie de intensos ataques aéreos golpearon Teherán, incluso contra un posible depósito de armas en las montañas y en barrios residenciales. En el pasado, los ataques en zonas residenciales han tenido como objetivo a funcionarios del gobierno y de seguridad iraníes.

El ejército israelí dijo que había atacado un recinto petroquímico iraní en Shiraz, el segundo día consecutivo que golpeaba una instalación de ese tipo después de atacar una planta en el yacimiento de gas natural South Pars. Por su parte, el ejército israelí advirtió a los iraníes en farsi que evitaran tomar trenes durante todo el día, lo que probablemente apunta a ataques previstos contra la red ferroviaria.

Otro ataque golpeó el Aeropuerto Internacional de Jorramabad en el oeste de Irán, y un ataque contra un objetivo no identificado en la provincia iraní de Alborz, al noroeste de Teherán, mató a 18 personas, informaron el martes los medios estatales.

Nueve personas murieron en la ciudad de Shahriar y otras seis en Pardis en otros ataques aéreos, informaron los medios iraníes.

A primera hora del martes, Teherán lanzó siete misiles balísticos contra Arabia Saudí, que, según las autoridades, hicieron caer escombros en el suelo cerca de instalaciones energéticas al ser interceptados. El portavoz del Ministerio saudí de Defensa, el mayor general Turki al-Malki, dijo que se estaba evaluando el daño.

Los ataques llevaron a Arabia Saudí a cerrar durante varias horas la Calzada del Rey Fahd, un puente que conecta Arabia Saudí con el reino insular de Baréin. El puente de 25 kilómetros (15,5 millas) de longitud es la única conexión por carretera de Baréin —sede de la 5ª Flota de la Armada de Estados Unidos— con la península arábiga.

Irán también disparó contra Israel, con reportes de misiles entrantes en Tel Aviv y Eilat.

Más de 1.900 personas han muerto en Irán desde que comenzó la guerra, pero el gobierno no ha actualizado la cifra en varios días.

En Líbano, donde Israel está combatiendo a milicianos de Hezbollah respaldados por Irán, más de 1.400 personas han muerto y más de 1 millón de personas han sido desplazadas. Once soldados israelíes han muerto allí.

En los estados árabes del Golfo Pérsico y la Cisjordania ocupada, más de dos docenas de personas han muerto, mientras que se ha informado de 23 fallecidos en Israel y 13 militares estadounidenses han muerto.

Control del estrecho de Ormuz

Irán restringió el transporte marítimo a través del estrecho después de que Israel y Estados Unidos iniciaran la guerra con ataques el 28 de febrero. Los ataques iraníes a la infraestructura energética de sus vecinos árabes del Golfo Pérsico, junto con su control del estrecho, han disparado los precios del petróleo, elevando el precio de la gasolina, los alimentos y otros productos básicos mucho más allá de Oriente Medio.

En las primeras operaciones al contado del martes, el Brent, el estándar internacional, estaba por encima de los 108 dólares por barril, con un alza de alrededor del 50% desde el inicio de la guerra.

Aunque Irán ha rechazado la última propuesta de Estados Unidos, funcionarios involucrados en la diplomacia dicen que las conversaciones aún continúan.

El lunes, Teherán rechazó una propuesta de alto el fuego de 45 días y dijo que quiere un fin permanente de la guerra. Pero a medida que se acercaba el plazo el martes, un funcionario dijo que las comunicaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán seguían en marcha. El funcionario dijo que mediadores de Pakistán, Egipto y Turquía "están corriendo contrarreloj" para alcanzar un compromiso antes del plazo .

Dijo que Irán ha vinculado la reapertura del estrecho de Ormuz al alivio de sanciones, y que Estados Unidos estaba abierto a aliviar algunas sanciones, especialmente sobre el sector petrolero de Irán, en parte para estabilizar el mercado mundial del petróleo.

El funcionario habló bajo condición de anonimato para discutir la diplomacia en curso.