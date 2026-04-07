Jefe de DDHH de la ONU condena "retórica incendiaria" de Trump tras amenazas a la civilización iraní

El Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos Volker Türk . Foto: AP

MADRID (EUROPA PRESS) - El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, condenó este martes la "retórica incendiaria" en el marco de la guerra contra Irán después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con la destrucción de "toda una civilización" a pocas horas del fin del ultimátum para llegar a un acuerdo.

Turk afirmó que "las amenazas" para "sembrar el miedo y el terror entre la población civil son inaceptables", instando a la comunidad internacional a adoptar "medidas urgentes" para reducir la tensión y contribuir a proteger la vida de todos los civiles.

"Según el Derecho Internacional, atacar deliberadamente a civiles e infraestructura civil constituye un crimen de guerra. Quienes sean responsables de crímenes internacionales deben rendir cuentas ante un tribunal competente", zanjó.

Sus palabras se produjeron después de que el inquilino de la Casa Blanca amenazó con poner fin a "toda una civilización" esta noche en plena ofensiva junto a Israel contra Irán y adelantó que en las próximas horas se vivirá "uno de los momentos más importantes" en la historia mundial.

"Toda una civilización morirá esta noche, para nunca volver", dijo en un mensaje en redes sociales. "No quiero que eso pase, pero probablemente lo hará. Sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen completo y total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, quizá pueda pasar algo revolucionariamente maravilloso. ¿Quién sabe?", agregó.