La periodista estadunidense Shelly Kittleson fue liberada tras ser secuestrada en Irak

La periodista estadounidense Shelly Kittleson en un café en Bagdad, el 25 de marzo del 2025. Foto: AP

BAGDAD (AP) — La periodista estadunidense Shelly Kittleson, que fue secuestrada en Bagdad la semana pasada, ha sido liberada, informó un funcionario iraquí con conocimiento directo de la situación.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hacer comentarios públicos, indicó que Kittleson estaba puesto en libertad por la tarde del martes. No compartió su paradero actual, pero señaló que antes de su liberación había estado retenida en Bagdad.

La milicia iraquí Kataib Hezbollah, respaldada por Irán, había avisado en un comunicado horas antes que había decidido liberar a la periodista, y funcionarios de la milicia dijeron a The Associated Press que, a cambio, quedarían liberados miembros del grupo que habían sido detenidos por las autoridades iraquíes.