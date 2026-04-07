Toda una civilización morirá esta noche: Trump sobre ultimátum a Irán

El presidente Donald Trump habla con reporteros en la Casa Blanca en Washington, el 6 de abril del 2026. Foto: AP

WASHINGTON (apro). – Aunado al ultimátum que vence en menos de 12 horas y que dio a Irán para abrir el Estrecho de Ormuz y rendirse ante el poderío militar de Estados Unidos, el presidente Donald Trump, señaló este martes que toda una civilización puede morir esta noche.

La nueva amenaza de Trump de acabar con Irán, uno de los países con la civilización más antigua que se conoce en el planeta genera terror por lo que puede ocurrir la noche de este martes a las 20 horas, tiempo de Washington y plazo que el mandatario dio para evitar la hecatombe.

“Ahora que hemos terminado el cambio total de régimen en el que prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicales, es posible que algo revolucionariamente maravilloso ocurra; ¿quién puede saberlo? Los sabremos esta noche, uno de los momentos más importantes y complejos en la historia del mundo, 47 años de extorsión, corrupción y muerte finalmente terminará. Dios bendiga a la grandiosa gente de Irán”, concluyó Trump en su mensaje.

El nuevo lenguaje de destrucción total del presidente de Estados Unidos sobre Irán y su población, eleva no solamente la preocupación mundial sobre la muerte de millones de civiles, sino la posibilidad de que el nuevo conflicto bélico en el Medio Oriente se exacerbe.

Hasta la mañana de este martes las amenazas de Trump se centraban en la destrucción de las plantas de energía eléctrica e infraestructura esencial de Irán como puentes y carreteras, pero sin eliminar el sector petrolero de la nación persa.

La magnitud de lo que ahora pretende el mandatario si no claudica ante él régimen de Irán, va más allá del bombardeo a objetivos estratégicos y de guerra; se amplía a la ejecución de crímenes de guerra ignorando los límites del derecho internacional.

Entre las varias preocupaciones en el mundo, está la posibilidad de la intervención de China o Rusia en la guerra con Irán para defender a esta nación de las agresiones de Estados Unidos y de Israel que hace poco más de un mes iniciaron de manera unilateral el conflicto.

La prudencia no parece ser un elemento en las ideas de Trump, que este lunes en la conferencia de prensa que ofreció en la Casa Blanca dio a entender que incluso Dios está a favor de la guerra y destrucción en Irán que lleva a cabo su gobierno.