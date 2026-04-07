Trump da respiro y anuncia prórroga de dos semanas a su amenaza de acabar con Irán

WASHINGTON (apro).-Donald Trump el presidente de Estados Unidos, contuvo sus ganas de aniquilar a la civilización de Irán y anunció una prórroga de dos semanas a los ataques y bombardeos sobre la nación persa, luego de llegar a un acuerdo con líderes de ese país.

Por medio de la medicación de Paquistán, el acuerdo alcanzado y de acuerdo con el mensaje en Truth Social que divulgó la Casa Blanca, el régimen de Irán a cambio de contener la amenaza destrucción de Trump, aceptó abrir el Estrecho de Ormuz al comercio internacional de petróleo.

“Con base en conversaciones con el primer ministro de Paquistán, Shehbaz Sharif y con el Jefe del Estado Mayor Asim Munir, y por su petición de que contenga la fuerza destructiva que enviaría esta noche a Irán sujeta al compromiso de la República Islámica de Irán que se compromete a la inmediata y completa y segura apertura de Estrecho de Ormuz; acordé suspender el ataque y bombardeo a Irán por un periodo de dos semanas”, señalo el mandatario estadunidense en su mensaje.

El ultimátum que en la mañana de este martes Trump había dado a Irán, genero preocupación mundial y en Estados Unidos voces en el Congreso federal del país exigiendo la destitución del titular del Poder Ejecutivo.

“Este será un cese al fuego de dos vías y la razón para hacerlo es porque ya nos reunimos y excedimos todos los objetivos militares que son muy distantes con un compromiso definitivo de largo plazo para la paz con Irán y en Medio Oriente”, resalta el anuncio de Trump.

Las tensión generado de manera particular por el amago de Trump de destruir en su totalidad a Irán, además de poner en entredicho al derecho internacional y en debacle a la economía y comercio de crudo a nivel global, arrancaba riesgos de que la guerra se tuviera alcances mundiales.

“Recibimos de Irán un propuesta de 10 puntos y creo que es una base con la que se puede negociar. Casi todos los puntos contenciosos del pasado se han resuelto entre Estados Unidos e Irán, pero un plazo de dos semanas permitirá que podamos consumar y finalizar un acuerdo. A nombre de los Estados Unidos, como presidente y también en representación de países del Medio Oriente, es un honor tener a este problema de tanto tiempo cerca de una resolución”, remató Trump en el mensaje en Truth Social difundido por la Casa Blanca.

Aunque muchos analistas políticos en Estados Unidos sostenían que el ultimátum de Trump a Irán era una especie de cortina de humo para orillar al régimen de ese país a abrir el Estrecho de Ormuz, la impredecibilidad del mandatario, sus accione imperialistas, su cerrazón a la realidad en el Medio Oriente y su claudicación ante los intereses de Israel, pusieron al mundo en un estado crítico de alerta y a varios integrante del Congreso federal estadunidense a dudar sobre la salud cognitiva del presidente de su país.