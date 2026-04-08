Irán cierra de nuevo el estrecho de Ormuz por los ataques de Israel en Líbano; EU exige reapertura

Manifestantes progubernamentales corean eslóganes mientras ondean banderas iraníes y muestran una foto del líder supremo, el ayatolá Mojtaba Jamenei, en una concentración tras el anuncio de una tregua de dos semanas en la guerra con Estados Unidos e Israel. Foto: AP

TEHERÁN, Irán (AP) — Irán cerró de nuevo el estrecho de Ormuz el miércoles en respuesta a los ataques israelíes contra el grupo armado Hezbollah en el Líbano, lo que sembró dudas sobre si se mantendrá un alto el fuego ya de por sí precario para poner fin a más de un mes de guerra. Por su parte, la Casa Blanca exigió la reapertura de Ormuz y señaló que el presidente estadounidense Donald Trump se opone a pesas para que transiten los barcos por el estrecho, como lo planteó Teherán.

Estados Unidos e Irán clamaron victoria el miércoles después de que ambos países e Israel acordaron un alto el fuego de dos semanas que pausó más de un mes de guerra, mientras que líderes mundiales expresaron alivio, aun cuando más drones y misiles golpearon a la República Islámica ya estados árabes del golfo Pérsico. Israel también intensificó sus ataques en Líbano, alcanzando sin previo aviso varias zonas comerciales y residenciales de Beirut. Al menos 112 personas murieron y cientos resultaron heridas en uno de los días más mortíferos en la más reciente guerra entre Israel y Hezbollah.

Los nuevos ataques amenazaban con descarrilar lo que el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, calificó como un “frágil” acuerdo. La Casa Blanca exigió que Irán reabra el estrecho de inmediato y dijo que Vance encabezaría el equipo negociador estadounidense en conversaciones en Pakistán destinados a encontrar un fin permanente de la guerra.

“La agresión contra Líbano es una agresión contra Irán”, escribió en X el general Seyed Majid Mousavi, comandante aeroespacial de la Guardia Revolucionaria de Irán. Advirtió que las fuerzas iraníes prepararon una “respuesta contundente” sin revelar detalles.

El ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, insistió en que el fin de la guerra en el Líbano era parte del acuerdo de alto el fuego con Estados Unidos.

“El mundo ve las masacres en Líbano”, dijo en una publicación en X. “La pelota está en la cancha de Estados Unidos, y el mundo está observando si actuará conforme a sus compromisos”.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo que las fuerzas estadounidenses e israelíes habían logrado una “victoria militar con V mayúscula” y que el ejército iraní ya no representaba una amenaza importante para las fuerzas estadounidenses ni para la región. El ejército iraní dijo que la República Islámica obligó a Israel y a Estados Unidos a aceptar sus “condiciones propuestas y rendirse”.

Incluso antes de los nuevos ataques, se desconocían muchos detalles del pacto, ya que las partes implicadas presentaban visiones muy diferentes de los términos.

— Irán dijo que le permitiría formalizar su nueva práctica de cobrar a los barcos que pasen por el crucial estrecho de Ormuz, una crucial vía de tránsito para el petróleo. Pero los términos no estaban claros, ni tampoco si las embarcaciones se sentirían seguras usándola o si el tráfico marítimo se había reanudado. Tampoco estaba claro si algún otro país aceptaba esta condición.

— Pakistán, que ayudó a mediar el acuerdo, así como otras naciones, señaló que habría una pausa en los combates en el Líbano, donde Israel ha lanzado una invasión terrestre contra Hezbollah, grupo armado respaldado por Teherán. Israel dijo que no sería así y sus ataques alcanzaron Beirut el miércoles.

— El futuro de los programas nucleares y de misiles iraníes —cuya eliminación era un objetivo importante para Washington e Israel al ir a la guerra— también seguía sin estar claro. Trump dijo que Estados Unidos trabajaría con Irán para retirar el uranio enriquecido enterrado, aunque Irán no lo ha confirmado.

En las calles de Teherán, manifestantes progubernamentales gritaron: “¡Muerte a Estados Unidos, muerte a Israel, muerte a los que transigen!” tras el anuncio del alto el fuego y quemaron banderas estadounidenses e israelíes.

Los cánticos subrayaron la ira que alienta a los sectores conservadores, que se habían preparado para lo que muchos suponían que sería una batalla apocalíptica con Estados Unidos. Trump advirtió el martes que “toda una civilización morirá esta noche” si no se alcanzaba un acuerdo.

Reportes dispares sobre los términos del alto el fuego

En un primer momento, Trump dijo que Irán había propuesto un plan de 10 puntos “viables” que podría ayudar a poner fin a la guerra que Washington inició junto con Israel el 28 de febrero. Pero cuando apareció una versión en farsi que indicaba que se permitiría a Teherán seguir enriqueciendo uranio —un elemento clave para construir un arma nuclear—, Trump calificó la iniciativa de fraudulenta sin dar explicaciones.

Vance dijo después que el acuerdo estaba siendo tergiversado en Irán, aunque no ofreció detalles.

Las exigencias de Teherán para poner fin a la guerra incluyen la retirada de las fuerzas estadounidenses de combate de la región, el levantamiento de sanciones y la liberación de sus activos congelados.

El enviado personal del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, llegó a Irán para sostener conversaciones sobre “el camino a seguir”.

Pakistán indicó que las conversaciones para concretar un fin permanente de la guerra podrían comenzar en Islamabad el viernes. Trump declaró a The New York Post que las conversaciones cara a cara ocurrirían “muy pronto”.

Israel respaldó el alto el fuego de Estados Unidos con Irán, pero su primer ministro, Benjamín Netanyahu, manifestó antes del miércoles que el pacto no abarcaba los combates contra Hezbollah. Trump dijo al “PBS News Hour” que Líbano no estaba incluido en el acuerdo de alto el fuego “debido a Hezbollah”.

El jefe del Estado Mayor israelí, el teniente general Eyal Zamir, dijo que Israel comenzará “utilizando cada oportunidad operativa” para atacar a Hezbollah. El ejército de Israel dijo que atacó más de 100 objetivos en 10 minutos el miércoles en todo Líbano, la mayor oleada de ataques desde el 1 de marzo.

El presidente libanés Joseph Aoun condenó los ataques israelíes calificándolos como “bárbaros”. El jefe de la Liga Árabe, Ahmed Aboul Gheit, acusó a Israel de “buscar persistentemente sabotear” el acuerdo de alto el fuego con Irán.

Hezbollah no ha confirmado si acatará el alto el fuego abierto, aunque declaró que estaba a dar a los mediadores la oportunidad de lograr un acuerdo. Un responsable, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a realizar declaraciones, apuntó que no dejará de disparar contra Israel a menos que Israel acepte hacer lo mismo.

Irán y Omán cobrarán tasas de navegación en Ormuz

Aunque Irán no puede igualar la sofisticación del armamento estadounidense e israelí ni su dominio en el aire, su capacidad para controlar el estrecho de Ormuz desde que comenzó la guerra ha resultado ser una enorme ventaja estratégica: los ataques y amenazas iraníes disuadieron a muchos barcos comerciales de transitar por la vía navegable, por donde en tiempos de paz pasa el 20% de todo el petróleo y gas natural que se comercializan en el mundo.

Eso sacudió la economía mundial y aumentó la presión sobre Trump dentro y fuera de Estados Unidos para encontrar una salida al enfrentamiento.

El alto el fuego puede formalizar un sistema de cobro de tarifas en el estrecho impuesto por Irán, y darle una nueva fuente de ingresos.

El plan permite que Irán y Omán cobren tarifas a los barcos que transiten por el estrecho, según un funcionario regional que habló bajo condición de anonimato para tratar negociaciones en las que participaba directamente. El funcionario indicó que Teherán usaría el dinero recaudado para la reconstrucción.

Pero eso trastocaría décadas de dependencia del estrecho como una vía navegable internacional de libre tránsito y probablemente no sea aceptable para los estados árabes del golfo, que también necesitan reconstruirse tras los repetidos ataques iraníes contra sus yacimientos petrolíferos.

El ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, señaló que se permitirá el paso por el estrecho bajo la gestión militar iraní, lo que enturbia aún más el panorama sobre quién podrá transitar por la vía navegable.

La noticia del alto el fuego hizo que los mercados bursátiles se dispararan en todo el mundo, y los precios del petróleo se desplomaron de nuevo hacia los 90 dólares por barril.

Persiste la amenaza nuclear y de misiles de Irán

Estados Unidos e Israel han golpeado duramente a Irán ya sus dirigentes, pero no han eliminado por completo las amenazas que plantea el programa nuclear de Teherán, sus misiles balísticos o su apoyo a aliados regionales como Hezbollah. Estados Unidos e Israel alegaron que abordar esas amenazas era una clave de justificación para ir a la guerra.

Trump dijo el miércoles que Estados Unidos trabajaría con Irán para “desenterrar y retirar” el uranio enriquecido que quedó sepultado tras los ataques conjuntos de Washington e Israel en junio. Añadió que ninguno de los materiales se había tocado desde entonces. Se espera que cualquier tarea de recuperación sea intensiva.

No hubo confirmación por parte de Irán.

Hegseth dijo el miércoles, en una sesión informativa en el Pentágono, que Estados Unidos haría “algo parecido” a los ataques conjuntos con Israel del pasado junio contra instalaciones nucleares iraníes si el país se niega a entregar su uranio enriquecido voluntariamente.

Teherán ha insistido durante años en que su programa nuclear era pacífico, aunque ha enriquecido uranio hasta una pureza del 60%, a un corto paso técnico de los niveles de grado armamentístico.

Irán se refirió al programa de forma distinta en dos versiones del plan de alto el fuego que difundió. En farsi incluyó la frase “aceptación del enriquecimiento” para su programa nuclear, una expresión que no estaba en las versiones en inglés compartidas por diplomáticos iraníes con reporteros.

Nuevos ataques aéreos tras el anuncio del alto el fuego

Poco después del anuncio del alto el fuego, Bahrein, Israel, Kuwait, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos emitieron avisos sobre misiles disparados desde Irán. El fuego se detuvo durante un tiempo, pero luego las hostilidades parecieron reanudarse.

Una refinería de petróleo en la isla iraní de Lavan fue atacada, de acuerdo con la televisión estatal de Irán. Según la información, no hubo heridos, pero no se indicó quién lanzó el ataque. La isla alberga una de las terminales que Irán utiliza para exportar petróleo y gas.

Poco después, las defensas antiaéreas de Emiratos dispararon contra una andanada de misiles iraníes. Kuwait dijo el miércoles que tres plantas de energía y desalinización de agua resultaron gravemente dañadas después de que 28 drones iraníes fueron lanzados contra el país. Arabia Saudita dijo que interceptó nueve drones.

Más de 1.900 personas habían muerto en Irán hasta finales de marzo. El gobierno no actualiza la cifra de víctimas desde hace días.

En Líbano, donde Israel combate a Hezbollah, más de 1.500 personas han fallecido y un millón han sido desplazadas de sus hogares. Once soldados israelíes han muerto.

En los estados árabes del golfo y la Cisjordania ocupada, más de dos docenas de personas han perdido la vida, mientras que Israel reportó 23 fallecidos y 13 miembros del servicio estadounidense han muerto.