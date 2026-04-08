Italia impulsa permiso laboral para cuidar mascotas enfermas; esto es lo que propone

La propuesta presentada en la Cámara de Diputados italiana plantea horas pagadas por enfermedad y días por muerte de mascotas.. Foto: Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Italia tiene en discusión una propuesta legislativa para crear un permiso laboral relacionado con el cuidado de animales domésticos enfermos y con la muerte de mascotas. El tema ha ganado atención en medios italianos luego de que el proyecto fuera presentado en el Parlamento, aunque hasta ahora no se ha aprobado como una ley nacional vigente.

La iniciativa fue presentada el 12 de junio de 2025 por el diputado Devis Dori y plantea modificar la legislación laboral italiana para incorporar un permiso retribuido en casos de enfermedad o muerte del llamado “animal de afección”.

Análisis, contexto y hechos. Da clic y síguenos en Google Noticias

Qué plantea la propuesta

De acuerdo con el proyecto, la medida contempla tiempo pagado para atender a perros y gatos enfermos, así como días de permiso en caso de fallecimiento del animal. El texto también prevé que el beneficio se limite a mascotas identificadas mediante microchip y registro oficial.

La propuesta establece además que el trabajador tendría que acreditar la situación del animal con documentación veterinaria. El planteamiento se centra en perros y gatos por ser los animales más fácilmente registrables dentro del sistema previsto.

En qué etapa está el proyecto

El permiso todavía no forma parte de la legislación laboral italiana. El proyecto fue turnado a comisión y seguía en trámite legislativo hasta marzo de 2026, sin que hubiera concluido su proceso parlamentario.

Esto significa que, por ahora, en Italia no existe una licencia laboral general y obligatoria para todos los trabajadores con el fin de cuidar mascotas enfermas. Lo que existe es una propuesta formal en revisión dentro del Congreso.

Qué antecedentes existen en Italia sobre el cuidado de animales de compañía

Antes de esta iniciativa, el tema ya había aparecido en el debate público italiano por decisiones judiciales y por medidas adoptadas por algunas empresas. En esos casos se ha discutido la posibilidad de justificar ausencias laborales relacionadas con urgencias veterinarias o con el fallecimiento de animales de compañía.

La nueva propuesta busca llevar ese tipo de casos al marco legal general. Por ahora, el permiso sigue siendo un tema en discusión parlamentaria y no una prestación ya reconocida en toda Italia.