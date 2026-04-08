Trump apunta que trabajará con Irán para que no enriquezca uranio a cambio de levantar sanciones

Un soldado del ejército libanés impide que la gente se acerque al lugar de un ataque aéreo israelí anterior en Beirut, Líbano, el miércoles 8 de abril de 2026. Foto: AP

MADRID (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que Washington trabajará con Irán para que no enriquezca uranio a cambio de levantar sanciones, en el marco de un eventual acuerdo cuando Estados Unidos e Irán han acordado una tregua de dos semanas y se reunirán en una cita facilitada por Pakistán a finales de esta semana.

"Estados Unidos trabajará estrechamente con Irán", indicó el mandatario estadunidense, para recalcar que el país "ha pasado por un cambio de régimen muy productivo", en referencia a la muerte del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, y parte de la cúpula política y militar durante la ofensiva de 40 días contra Teherán.

Según ha esbozado el mandatario estadunidense, Washington trabajará con Teherán para que "no haya enriquecimiento de uranio", y Estados Unidos, "trabajando con Irán", pueda "excavar y retirar todo el 'polvo' nuclear profundamente enterrado".

"Ahora está, y ha estado, bajo una vigilancia satelital muy estricta", afirmó. "Nada ha sido tocado desde la fecha del ataque", añadió.

A cambio de estas cesiones, Washington negocia el "alivio de aranceles y sanciones con Irán", detalló el propio Trump, quien ha señalado que "muchos" de los 15 puntos planteados en su propuesta de finales de marzo "ya han sido acordados".

Este mensaje llega cuando Estados Unidos e Irán han acordado una tregua de dos semanas a los ataques, al tiempo que Pakistán ha confirmado la participación de Irán en las conversaciones con Estados Unidos que acogerá Islamabad a finales de esta semana, en busca de avanzar en un acuerdo para la paz en toda la región.