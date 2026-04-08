Trump expresa disposición de negociar con Irán; amenaza con aranceles a países que le vendan armas

El presidente Donald Trump simula apuntar con un rifle de francotirador mientras habla con periodistas en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca, el lunes 6 de abril de 2026, en Washington. Foto: AP

WASHINGTON (apro).– Donald Trump, el presidente de Estados Unidos expresó disposición a negociar con Irán sobre un acuerdo de paz de 15 puntos, pero amenazó con imponerle tarifas arancelarias de 50% a las naciones que le vendan equipo y armamento al gobierno persa.

La aparente apertura de Trump a negociar un acuerdo para poner fin a la guerra ocurre unas horas después de haber decretado un cese al fuego contra Irán, tras haber lanzado un ultimátum apocalíptico de eliminar de la faz de la Tierra a una de las civilizaciones más antiguas del mundo.

Un país que provea armas militares a Irán será inmediatamente sujeto a la imposición de tarifas efectivas e inmediatas del 50%, en todos los bienes que venda a Estados Unidos. No habrá excepciones y exclusiones”, escribió Trump este miércoles en la red Truth Social.

Tras la tregua de dos semanas se anunció que este viernes en Islamabad, la capital de Pakistán, el gobierno de ese país será el gestor junto con Turquía y Egipto, de las negociaciones entre el gobierno de Estados Unidos y el de Irán.

En Washington, la Casa Blanca adelanta que la delegación estadunidense para las negociaciones estará a cargo del vicepresidente JD Vance, y que las garantías de que haya una paz duradera dependerán de la posición de Irán de renunciar a un programa nuclear.

“Estados Unidos trabajará de manera cercana con Irán, al que nosotros hemos determinado que pasará por un productivo cambio de régimen. No habrá enriquecimiento de uranio y Estados Unidos colaborará con Irán para escarbar y remover (Bombarderos B-2) polvo nuclear”, matizó Trump en un mensaje anterior al de la amenaza tarifaria.

La posición del gobierno iraní en las negociaciones con el gobierno de Trump pretenden concretar un cese definitivo a las hostilidades bélicas, mantener el control del flujo petrolero del Estrecho de Ormuz con una cuota de pago por derecho pluvial controlado por sus fuerzas armadas.

Además, Teherán buscará un compromiso para reparar los daños causados a su infraestructura energética y de transporte durante los bombardeos de Estados Unidos e Israel, e incluir en las negociaciones el alto a los ataques y bombardeos israelíes en el Líbano.

Respecto a las condiciones que quiere Trump para el cese al fuego, el mandatario estadunidense deja como punto incondicional el eliminar cualquier vestigio de proyecto en el avance de fabricación de armas nucleares por medio del enriquecimiento de uranio.

“Estamos y seguiremos hablando con Irán sobre tarifas y sanciones de asistencia. Muchos de los 15 puntos (del plan estadunidense) han sido acordados”, concluyó Trump en su primer menaje de este miércoles.

Otra de las condiciones que quiere Irán para las negociaciones es que Estados Unidos anule todo tipo de sanciones económicas que le ha impuesto antes de que iniciara la guerra.

En paralelo, Pete Hegseth, el Secretario de Guerra del gabinete de Trump, en conferencia de prensa desde el Pentágono declaró “victoria” en el conflicto, acotando que en la noche de este martes “concluimos el bombardeo y destrucción de cualquier tipo de sistema de defensa que tenía… y sus sistemas de desarrollo nuclear, le tomará décadas y décadas reconstruirlo”.

Hegseth añadió con el tono triunfalista que como parte de la victoria militar del gobierno de Trump, los integrantes del viejo régimen teocrático de Irán han sido eliminados.

“Su líder supremo, muerto; su ministro de defensa, muerto”, enfatizó el secretario de Guerra de Trump que agregó a otros integrantes del ahora desaparecido régimen iraní ejecutados durante la guerra.

No está claro para las negociaciones de este viernes en Pakistán, con quiénes en representación del gobierno de Irán se sentará Estados Unidos para determinar lo puntos y aspectos del cese al fuego definitivo.

El anuncio de la tregua de dos semanas a la guerra generó inmediatamente una baja en costo del petróleo en el mercado internacional, sin embargo, en Estados Unidos el costo promedio del galón de gasolina se mantenía superior a los 4.10 dólares y los expertos en temas económicos proyectan que para recupere el nivel de precio que tenía antes de la guerra tendrán que pasar varios meses de paz.