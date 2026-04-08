Trump se reúne con el secretario general de la OTAN mientras considera salir de la alianza

El secretario general de la OTAN Mark Rutte en la sede de la organización en Bruselas, el 26 de marzo del 2026. Foto: AP

WASHINGTON (AP) — El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se reúne el miércoles con el presidente Donald Trump para intentar apaciguar el ojo del mandatario estadounidense con la alianza militar por la guerra con Irán.

Trump había sugerido que Estados Unidos podría abandonar la alianza transatlántica después de que países miembros de ignorantes su llamado a ayudar a reabrir el estrecho de Ormuz, una vía marítima vital para el transporte, mientras Irán lo cerraba de facto y los precios de la gasolina se disparaban.

La reunión de Trump con Rutte, con quien mantenía una relación cordial, se produce después de que Estados Unidos e Irán acordaran a última hora del martes un alto al fuego de dos semanas que incluye la reapertura del estrecho. La tregua incipiente se alcanzó después de que Trump dijera que atacaría las centrales eléctricas y los puentes de Irán, y amenazara con que “toda una civilización morirá esta noche”.

El plan para reabrir el estrecho sigue siendo confuso y se espera que sea un eje central de la reunión del miércoles por la tarde con Rutte. La Casa Blanca indicó que el encuentro será a puerta cerrada. Sin embargo, en el gobierno de Trump eso puede cambiar a última hora, y las reuniones pueden abrirse a la prensa.

El Congreso aprobó en 2023 una ley que impide que cualquier presidente de Estados Unidos se retire de la OTAN sin su aprobación. Trump ha sido durante mucho tiempo un crítico de la OTAN y en su primer mandato sugirió que tenía autoridad por sí solo para abandonar la alianza, fundada en 1949 para contrarrestar la amenaza de la Guerra Fría que la Unión Soviética representaba para la seguridad europea.

El núcleo del compromiso que asumen sus 32 países es un acuerdo de defensa mutua en el que un ataque contra uno se considera un ataque contra todos. La única vez que se activó fue en 2001, para apoyar a Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y Washington.

Pese a ello, Trump se ha quejado durante la guerra con Irán de que la OTAN ha demostrado que no estará allí para Estados Unidos.

Antes de la reunión, el senador Mitch McConnell, republicano de Kentucky, difundió un comunicado el martes por la noche en respaldo de la alianza: “Tras los militares atentados del 11 de septiembre, los aliados de la OTAN enviaron a sus jóvenes a luchar y morir junto a los de Estados Unidos en Afganistán e Irak”. McConnell, que integra un comité que supervisa el gasto en defensa, instó a Trump a ser “claro y coherente” y afirmó que no conviene al interés de Estados Unidos “pasar más tiempo alimentando rencores con aliados que comparten nuestros intereses que disuadiendo a adversarios que nos amenazan”.

Si la reunión de Rutte no alivia las frustraciones de Trump, no está claro si su gobierno impugnaría la ley que prohíbe que un presidente se retire de la OTAN. Cuando se aprobó la ley, fue impulsada por el actual secretario de Estado Marco Rubio, quien en ese momento era senador por Florida.

La alianza ya se había visto sacudida durante el último año, mientras Trump regresaba al poder y reducía el apoyo militar a Ucrania y amenazaba con apoderarse de Groenlandia.

Pero el acoso de Trump a la OTAN se intensificó después de que la guerra con Irán comenzara a finales de febrero, con el presidente insistiendo en que asegurar el estrecho de Ormuz no era tarea de Estados Unidos, sino responsabilidad de los países que dependen del flujo de petróleo que pasa por allí.

“Vayan al estrecho y simplemente tómenselo”, manifestó Trump la semana pasada.

Trump también se enfureció porque los aliados de la OTAN España y Francia prohibieron o restringieron el uso de su espacio aéreo o instalaciones militares para la guerra con Irán. Sin embargo, ellos y otras naciones acordaron ayudar con una coalición internacional para abrir el estrecho de Ormuz cuando termine el conflicto.

El primer ministro británico Keir Starmer, que ha sido una fuente particular de frustración para Trump, tenía previsto viajar el miércoles al Golfo Pérsico para respaldar la tregua. Reino Unido ha estado trabajando en el desarrollo de un plan de seguridad posterior al conflicto para el estrecho, una vía marítima estrecha entre Irán y Omán por la que pasa aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial.

Trump ya había amenazado con abandonar la OTAN ya menudo ha dicho que dejaría de respaldar a aliados que no gasten lo suficiente en sus presupuestos militares. El exsecretario general de la OTAN Jens Stoltenberg, en sus recientes memorias, afirmó que temía que Trump pudiera apartarse de la alianza en 2018, durante su primer mandato como presidente.