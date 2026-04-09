Incertidumbre en la Casa Blanca por tregua de Trump a Irán (Video)

Dolientes se congregan durante la procesión fúnebre de Alireza Tangsiri, jefe de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, y otros fallecidos en los ataques israelíes de finales de marzo, en Teherán, Irán. Foto: AP

WASHINGTON (apro).- Aunque no lo admitan de manera oficial, aquí en la Casa Blanca hay preocupación por la debilidad de la tregua de dos semanas que estableció el presidente Donald Trump en el conflicto con Irán.

Y es que el Gobierno de Israel sigue atacando a Líbano. Sin embargo, el Estrecho de Ormuz sigue cerrado. Otro punto de tensión es la posición iraní a cobrar una cuota a los cargueros de petróleo que atraviesen el estrecho.

La Casa Blanca ha rechazado las 10 propuestas de Irán, que además establece su derecho a seguir enriqueciendo el uranio. Algo que el mandatario estadunidense, desde que pusiera ese ultimátum que puso a temblar al mundo entero, está negado. Estados Unidos no quiere que que Irán tenga posibilidad de seguir desarrollando energía nuclear a través del enriquecimiento de uranio.