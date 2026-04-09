“Las mentiras deben terminar hoy”: el sorpresivo mensaje de Melania Trump sobre un nexo con Epstein

Melania Trump aseguró este jueves 9 de abril que no tuvo una relación cercana con el fallecido pederasta Jeffrey Epstein Tras señalar que quiere combatir "mentiras infundadas", reclamó al Congreso que celebre una audiencia para que las víctimas denuncien los abusos.

Su declaración vuelve a poner en el foco un escándalo que Donald Trump ha intentado dejar atrás y cuando la atención mundial se centra en la guerra en Medio Oriente.

Fue un mensaje extraordinario que tomó por sorpresa a todos en la Casa Blanca. La esposa de Donald Trump, Melania, decidió, de forma inesperada, terminar con lo que calificó de "mentiras infundadas y sin base" al negar haber tenido una relación cercana con el difunto delincuente sexual Jeffrey Epstein o con su cómplice Ghislaine Maxwell.

En su declaración, aseguró que no tenía conocimiento de los crímenes sexuales de Epstein y tildó de "historias completamente falsas" y "difamaciones" las acusaciones de su presunta implicación con el fallecido magnate, un delincuente sexual convicto que se valió de sus contactos de los círculos de poder para reclutar a sus víctimas y encubrir sus crímenes.

"Las mentiras que me vinculan con el infame Jeffrey Epstein deben terminar hoy –declaró–. Quienes mienten sobre mí carecen de ética, humildad y respeto. No reprocho su ignorancia, sino que rechazo sus mezquinos intentos de difamar mi reputación".

En su presentación de cinco minutos en el vestíbulo principal de la Casa Blanca, y sin aceptar preguntas de la prensa, Melania Trump no profundizó sobre las supuestas alegaciones en su contra, pero aseguró que provienen de "individuos y entidades que buscan dañar" su "buen nombre", impulsados por motivaciones financieras y políticas.

Sin especificar qué la motivó a pronunciarse ahora sobre el tema –sobre todo porque la publicación de documentos sobre el caso concluyó a inicios de febrero–, la primera dama negó las especulaciones surgidas en internet acerca de que Epstein le conectó con Donald Trump y remarcó: "No soy una víctima de Epstein".

"Epstein no me presentó a Donald Trump. Conocí a mi esposo, por casualidad, en una fiesta en Nueva York en 1998", indicó, a la vez que insistió en que nunca existió una amistad con el depredador sexual.

"Donald y yo fuimos invitados a las mismas fiestas que Epstein de vez en cuando, ya que es común que haya coincidencias en los círculos sociales en la ciudad de Nueva York y Palm Beach", subrayó.

Sobre esas versiones, Melania Trump señaló que varias personas y organizaciones han tenido que disculparse por sus "mentiras" sobre ella, citando como ejemplo más reciente el de la editorial HarperCollins UK, que en octubre se excusó con la primera dama y retiró pasajes de un libro que sugerían que Epstein había estado involucrado de alguna manera en su encuentro con Donald Trump.

Por otra parte, la primera dama también pidió al Congreso que celebre una audiencia pública que dé a las sobrevivientes de Epstein la oportunidad de testificar ante los legisladores para que sus denuncias sobre los crímenes del delincuente sexual queden registradas en las actas del Parlamento.

"Todas y cada una de las mujeres deberían tener la oportunidad de contar su historia en público si así lo desean. Solo entonces conoceremos la verdad", defendió, a la vez que advirtió que "Epstein no estaba solo".

El correo electrónico a Maxwell fue solo una "correspondencia informal"

Entre los millones de documentos publicados por el Departamento de Justicia sobre el caso Epstein, se encontraba un breve correo electrónico de 2022 con el remitente y el destinatario censurados. El texto iniciaba con "¡Querida G!", finalizaba con "Con cariño, Melania" y en él, la persona que escribe felicita al receptor del mensaje por un elogioso artículo de revista sobre "JE".

Ese mensaje fue enviado el mismo mes en que la revista New York Magazine publicó un artículo sobre Epstein, en el que Donald Trump lo describió como un "tipo estupendo".

"Sé que estás muy ocupada viajando por todo el mundo –se lee también en el correo–. ¿Qué tal Palm Beach? Tengo muchas ganas de ir. Llámame cuando regreses a Nueva York".

Aunque de los expedientes no se desprende que el correo fuera redactado por Melania Trump y sin hacer una mención explícita a esa e-mail, la primera dama aseguró que su respuesta "cortés" a un correo electrónico de Ghislaine Maxwell –expareja y cómplice de Epstein– fue una "correspondencia informal", que no puede ser considerada "más que una nota trivial".

Las afirmaciones de Melania Trump, sin embargo, chocan con imágenes públicas en las que se la ve a ella y a su esposo posando con Epstein y Maxwell, incluyendo algunas tomadas en una fiesta en la casa de Donald Trump en Mar-a-Lago en el año 2000.

Un mensaje inesperado de una figura enigmática

El mensaje de Melania Trump –una figura que, pese a su rol, suele ser reservada y rara vez hace grandes apariciones públicas– pareció por tomar por sorpresa a la Casa Blanca, justo cuando Donald Trump y su Administración parecían haber logrado superar más de un año de controversia sobre el caso Epstein y cuando la guerra iniciada contra Irán acapara la atención en Washington.

Sobre la declaración –que vuelve a poner el caso en el centro del escrutinio público, pese a que el presidente instaba a dejarlo atrás–, Donald Trump le dijo a la corresponsal en Washington de 'MS Now' que "no sabía nada" acerca de que su esposa pensaba realizar esa alocución.

Consultado por Reuters, el asesor de Melania Trump, Marc Beckman, no profundizó sobre los motivos que llevaron a la primera dama a brindar su mensaje: "Se pronunció ahora porque ya es suficiente. Las mentiras deben terminar".

Incluso entre los medios más cercanos a la Casa Blanca se mostraron desconcertados acerca del pronunciamiento de Melania Trump. La corresponsal principal de 'Fox News' en la Casa Blanca, Jacqui Heinrich, especuló sobre "si hay algo que ya sea noticia y que la haya molestado, o si hay alguna noticia que aún no ha salido a la luz y a la que ella quería adelantarse".

Del mismo modo, el 'New York Post' –tabloide de derecha que, como 'Fox', pertenece a Rupert Murdoch– expresó su desconcierto. "No está claro por qué eligió celebrar la rueda de prensa en un momento en que la Casa Blanca intenta dejar atrás la saga de Epstein, que ha empañado el segundo mandato de su esposo", sentenció.

Con Reuters, AP y medios

Autor: France 24